فشار کنگره آمریکا برای افشای جزئیات حمله به میناب
خبرگزاری رویترز برای اولین بار در ۵ مارس گزارش داد که تحقیقات اولیه و داخلی ارتش ایالات متحده نشان میدهد که نیروهای آمریکایی مسئول حمله مرگبار ۲۸ فوریه به مدرسهای دخترانه در شهر میناب، واقع در جنوب ایران بودهاند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اکنون یک گروه متشکل از بیش از ۲۰ قانونگذار آمریکایی، از جمله جک رید، عضو ارشد دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنا به رهبری کریستن گیلیبرند در نامهای از ارتش ایالات متحده درخواست کردند تا تحقیقات خود را نهایی کند، کنگره را در جریان قرار دهد و طرحی را برای اطمینان از عدم تکرار چنین اشتباهی ارائه کند.
بنابر گزارش رویترز، در نامه آنها آمده است: هیچ توجیهی برای خودداری از ارائه گزارش غیرمحرمانه از آنچه اتفاق افتاده و وزارت دفاع برای جلوگیری از تکرار آن چه میکند، وجود ندارد.
یک مقام پنتاگون در پاسخ به درخواست رویترز گفت: تحقیقات در حال انجام است. ما در حال حاضر هیچ بهروزرسانی جدیدی برای اعلام نداریم.
در نامه قانونگذاران با اشاره به این حمله که به کشته شدن بیش از ۱۷۵ کودک و معلم منجر شده، آمده است که این حمله، بزرگترین حادثه تلفات غیرنظامی ارتش ایالات متحده از سال ۱۹۹۱ است، زمانی که به اشتباه یک پناهگاه در عراق را بمباران کرد و بیش از ۴۰۰ غیرنظامی را کشت.
رویترز به نقل از منابع آگاه پیش از این گزارش داده است که به نظر میرسد، مقامات آمریکایی مسئول تعیین اهداف حملات از اطلاعات قدیمی استفاده کردهاند.
برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) که هدایت تلاشهای جنگی را بر عهده دارد، در ماه مه مدعی شد که تحقیقات با توجه به اینکه مدرسه در یک پایگاه فعال موشکهای کروز ایران قرار داشته، «پیچیده» بوده است.
با این حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد اینکه آیا ارتش ایالات متحده با توجه به میزان فعالیتهای نظامی در آغاز جنگ، هرگز به این مساله پی خواهد برد که چه اتفاقی افتاده، ابراز تردید کرد.
ترامپ در ۲۴ ژوئن ادعا کرد: کسی گفت که موشک ما بوده، شاید موشک ما نبوده، اما من چیزی ندیدهام که مرا به این باور برساند که موشک ما بوده است. فکر نمیکنم کار ما بوده باشد.
در عین حال، قانونگذاران دموکرات در این نامه از کوپر و پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده میخواهند که نسخهای غیرمحرمانه از یافتهها را به کنگره و عموم مردم آمریکا ارائه دهند. آنها همچنین خواستار یک طرح پیشگیری و اصلاحی هستند که «اقدامات خاصی را که وزارتخانه برای اطمینان از عدم تکرار این اتفاق انجام خواهد داد، مشخص کند.»
همچنین در این نامه آمده است که «ارتش ایالات متحده تعهد قانونی و اخلاقی دارد که تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهد.»
آنها تاکید کردند: زمانی که یک حمله ایالات متحده باعث کشته شدن غیرنظامیان میشود، وزارتخانه به کنگره، مردم آمریکا و خانوادههای قربانیان، شرح روشنی از آنچه اتفاق افتاده و یک طرح معتبر برای جلوگیری از شکستهای آینده بدهکار است.