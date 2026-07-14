انگلستان و آرژانتین از ساعت ۲۲:۳۰ چهارشنبه شب در ورزشگاه مرسدس بنز شهر آتلانتا به مصاف هم خواهند رفت که دو تیم بار دیگر یک دیدار کلاسیک را در تاریخ جام جهانی تکرار می‌کنند، اما این بار در مرحله و البته با شرایطی متفاوت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، روزهای شیرینی برای فوتبال در حال رقم خوردن است. حضور چهار تیم اول رنکینگ فیفا در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، خود گواه است بر این مدعا؛ با این حال یک دیدار خاص‌تر و احتمالاً هیجان‌انگیزتر است. تقابل انگلستان و آرژانتین که یکی از دیدارهای کلاسیک تاریخ جام جهانی بوده و دو تیم برای ششمین بار در این تورنمنت معتبر به مصاف هم می‌روند.

آلبی‌سلسته و سه‌شیر‌ها تاکنون دو مرتبه در مرحله گروهی جام جهانی و سه مرتبه هم در مراحل حذفی با هم تقابل کرده‌اند. از جام جهانی ۱۹۶۲ شیلی که انگلستان با نتیجه ۳ بر یک راه‌راه پوشان آمریکای جنوبی را در گروه چهارم شکست داد تا جام جهانی ۲۰۰۲ کره جنوبی-ژاپن که بازهم دو تیم در مرحله گروهی باهم تقابل کردند و پایان آن پیروزی یک بر صفر سه‌شیر‌ها بود. دو تیم در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه هم با یکدیگر تقابل کردند که به تساوی ۲ - ۲ رسیدند، اما آرژانتین در ضربات پنالتی ۴ بر ۳ پیروز شد و در مرحله بعدی مقابل هلند شکست خورد.

دو تقابل دیگر اما برای هر دو تیم تاریخی است؛ در جام جهانی ۱۹۶۶ که انگلستان میزبان هم بود در یک چهارم نهایی با نتیجه یک بر صفر پیروز شد و در ادامه به فینال رسید و قهرمان شد، اما در جام جهانی ۱۹۸۶ به میزبانی مکزیک، معجزه مارادونا در ورزشگاه آزتکا را هیچ اهل فوتبالی فراموش نمی‌کند. دیداری که دیه‌گو آرماندو مارادونا دبل کرد؛ گل اول او با مهارت خاصی با دست به ثمر رسید و گل دوم و بی نظیرش دریبل بازیکنان انگلستان از میانه زمین تا مقابل دروازه بود و سپس توپ را از خط دروازه عبور داد. در ادامه هم تک گل گری لینکر اثری نداشت تا انگلستانی‌ها برای همیشه یک داغ بزرگ را روی دل نگه دارند که مارادونا یک گل را با دست به ثمر رساند و داور متوجه آن نشد؛ گلی که از آن با گل دست خدا یاد می‌شود.

انگلستانی‌ها حالا ۶۰ سال پس از اولین و آخرین قهرمانی‌شان در جهان و ۴۰ سال پس از داغ گل دست خدای مارادونا، در دیداری حیاتی با آرژانتین روبه‌رو می‌شوند. آنها در محل وقوع آن کابوس تلخ، یعنی در ورزشگاه آزتکای مکزیکوسیتی موفق شدند مکزیک را شکست دهند مسیر خود را هموار کنند و حالا در نزدیکی محل وقوع، در جامی که یکی از میزبان‌های آن مکزیک است، برای فراموشی آن خاطره تلخ و رسیدن به فینال چاره‌ای ندارد جز اینکه از سد آرژانتین عبور کند. انگستان با هدایت توماس توخل آلمانی، یکی از منظم‌ترین نمایش‌های خود را در جام جهانی ارائه کرده و مسیر نسبتاً سخت‌تری را در مقایسه با آرژانتین طی کرده و به نیمه نهایی رسیده است. غلبه بر کنگو، پیروزی مقابل مکزیک با ۱۰ بازیکن و سپس عبور از نروژی که با شکست برزیل همه را شگفت‌زده کرد.

آرژانتین اما شاید صلابت جام جهانی قبلی را ندارد، اما سایه همان تیم هم توانسته خودش را به نیمه‌نهایی برساند. اگرچه با درخشش فوق ستاره‌ای به نام لیونل مسی که در آستانه ۴۰ سالگی همچنان ستاره بی چون و چرای تیمش است. ستاره‌ای که به همه افتخارات فوتبالی رسیده و حالا آرژانتین رویایی با حضور او به دنبال یک پایان خوش است؛ نه فقط مسی، هیچ فوتبالیستی از تکرار افتخارات فرار نمی‌کند و ستاره آلبی‌سلسته هم به دنبال تکرار قهرمانی در آخرین جام جهانی خودش است. با این حال آرژانتین در مسیر رسیدن به نیمه نهایی، کمی متزلزل بوده و به سختی از سد کیپ‌ورد، مصر و سوئیس ۱۰ نفره عبور کرده است و شاید اولین حریف سرسخت آنها در مراحل حذفی، همین انگلستان باشد که بازی سرنوشتی برای دو تیم خواهد بود.