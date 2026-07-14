ترکیه حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این حکم موقت از سوی دادگاه عالی کیفری یازدهم استانبول و در چارچوب رسیدگی به پرونده مربوط به توقیف ناوگان صمود - که عازم غزه بود - صادر شد.
تصمیم دادگاه در پی شکایت عمومی گستردهای علیه نتانیاهو و چندین مقام ارشد اسرائیلی دیگر اتخاذ شده است. فهرست اتهامات علیه نخستوزیر اسرائیل شامل «جنایت علیه بشریت»، «نسلکشی»، «صدمه عمدی» و «شکنجه» است.
علاوه بر این، در کیفرخواست، متهمان به «تخریب اموال»، «اخلال در حرکت وسایل نقلیه»، «ربایش یا بازداشت غیرقانونی» و «سلب آزادی افراد» نیز متهم شدهاند.
در نوامبر ۲۰۲۵، یک دادگاه استانبول در ارتباط با حمله به ناوگان صمود و همچنین نسلکشی در غزه، برای نتانیاهو و دهها مقام اسرائیلی دیگر حکم بازداشت اولیه صادر کرده بود.
این روند قضایی در آوریل ۲۰۲۶ وارد مرحله جدیدی شد؛ زمانی که دادستانی کل استانبول کیفرخواستی را نهایی کرد که در آن برای مقامات اسرائیل حبس ابد درخواست شده بود. دادستانی استدلال کرد که دادگاههای ترکیه بر اساس حقوق بینالملل دریایی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند.
کاروان جهانی صمود که توسط سازمانهای غیردولتی و فعالان بینالمللی سازماندهی شده بود، در اواخر سال ۲۰۲۵ با هدف شکستن محاصره دریایی غزه از سوی اسرائیل و رساندن کمکهای بشردوستانه به این منطقه، راهی دریا شد.
در اکتبر ۲۰۲۵، نیروهای دریایی اسرائیل کشتیهای این ناوگان را در آبهای بینالمللی توقیف کردند.
در جریان این عملیات نظامی، نیروهای اسرائیلی سوار کشتیهای غیرنظامی شدند، کشتیها را توقیف کردند و صدها فعال از کشورهای مختلف را بازداشت کردند. این افراد پس از مدتی بازداشت، از اراضی اشغالی اخراج شدند.