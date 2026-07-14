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ترکیه حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرد

یک دادگاه در ترکیه روز سه‌شنبه برای «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۷۸
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27463 بازدید
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۲۵
ترکیه حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این حکم موقت از سوی دادگاه عالی کیفری یازدهم استانبول و در چارچوب رسیدگی به پرونده مربوط به توقیف ناوگان صمود - که عازم غزه بود - صادر شد.

تصمیم دادگاه در پی شکایت عمومی گسترده‌ای علیه نتانیاهو و چندین مقام ارشد اسرائیلی دیگر اتخاذ شده است. فهرست اتهامات علیه نخست‌وزیر اسرائیل شامل «جنایت علیه بشریت»، «نسل‌کشی»، «صدمه عمدی» و «شکنجه» است.

علاوه بر این، در کیفرخواست، متهمان به «تخریب اموال»، «اخلال در حرکت وسایل نقلیه»، «ربایش یا بازداشت غیرقانونی» و «سلب آزادی افراد» نیز متهم شده‌اند.

در نوامبر ۲۰۲۵، یک دادگاه استانبول در ارتباط با حمله به ناوگان صمود و همچنین نسل‌کشی در غزه، برای نتانیاهو و ده‌ها مقام اسرائیلی دیگر حکم بازداشت اولیه صادر کرده بود.

این روند قضایی در آوریل ۲۰۲۶ وارد مرحله جدیدی شد؛ زمانی که دادستانی کل استانبول کیفرخواستی را نهایی کرد که در آن برای مقامات اسرائیل حبس ابد درخواست شده بود. دادستانی استدلال کرد که دادگاه‌های ترکیه بر اساس حقوق بین‌الملل دریایی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند.

کاروان جهانی صمود که توسط سازمان‌های غیردولتی و فعالان بین‌المللی سازمان‌دهی شده بود، در اواخر سال ۲۰۲۵ با هدف شکستن محاصره دریایی غزه از سوی اسرائیل و رساندن کمک‌های بشردوستانه به این منطقه، راهی دریا شد.

در اکتبر ۲۰۲۵، نیرو‌های دریایی اسرائیل کشتی‌های این ناوگان را در آب‌های بین‌المللی توقیف کردند.

در جریان این عملیات نظامی، نیرو‌های اسرائیلی سوار کشتی‌های غیرنظامی شدند، کشتی‌ها را توقیف کردند و صد‌ها فعال از کشور‌های مختلف را بازداشت کردند. این افراد پس از مدتی بازداشت، از اراضی اشغالی اخراج شدند.

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ترکیه نتانیاهو بازداشت ناوگان صمود
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
3
پاسخ
دعوا زرگری
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
0
پاسخ
❤️❤️ترکیه 🇹🇷🇹🇷
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
3
پاسخ
فیلم بازی می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
2
پاسخ
واقعا که... بعد از این همه وقت... خسته نباشید سرمداران جهان اسلام....
عجب
|
United States of America
|
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
3
پاسخ
ترکیه تبدیل به جوک خاورمیانه تبدیل شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
2
پاسخ
فردا اردوغان رییس دادگاه را به جرم ابداعی فساد و رشوه خواری دستگیر میکند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
3
پاسخ
چرت
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
1
پاسخ
انشاءالله اسرائیل به زودی نابود بشه و آمریکا تکه تکه بشه به حق محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله)
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
3
پاسخ
اردوغان منافق .مثل چی داره دروغ میگه
مسعود خسروی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
1
پاسخ
متاسفانه ترکیه در نشست های اخیر ناتو نشان داده که در تشریفات و زبان بازی قدرتمند است واگر همانند اسپانیا وایرلند و هلند یک شمه جسارت داشت می‌توانست همانطور که ایران در مقابل زور و ظلم وپایمال شدن حقوق ایران و مقاومت گوشه درست تاریخ بایستد
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