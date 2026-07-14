مخالفت انگلیس با ادعاهای ترامپ بر تنگههرمز
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ انگلیس امروز به ادعاهای دیروز رئیسجمهور آمریکا بر تنگه هرمز واکنش نشان داد و بر لزوم بازگشایی بدون هزینه این آبراه تاکید کرد.
ترامپ دیروز توهماتش درباره تنگه هرمز را اینطور به زبان آورد «ایالات متحده آمریکا از این لحظه "نگهبان تنگه هرمز" نام خواهد گرفت و از تمامی بارهای عبوری در ازای هزینههای لازم برای انجام وظیفه در زمینه تامین ایمنی و امنیت در این نقطه بسیار بیثبات جهان، ۲۰ درصد هزینه دریافت خواهد کرد».
به گزارش سیانان، سخنگوی دفتر نخستوزیری انگلیس امروز به خبرنگاران گفت که «ارائه جزئیات دقیق این پیشنهادها برعهده آمریکاست. ما همواره گفتهایم که تنگه هرمز باید مطابق با حقوق بینالملل و بدون دریافت هیچگونه عوارض یا هزینهای که میتواند تجارت جهانی را مختل کند، بازگشایی شود».
دیروز همچنین سازمان بینالمللی دریایی (IMO) با انتشار بیانیهای، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اعمال عوارض بر تنگه هرمز را به شدت محکوم کرد و آن را «فاقد هرگونه مبنای قانونی» خواند.
این اظهارات ترامپ با این حال اعتراف تلویحی به حق ایران برای دریافت هزینه در تنگه هرمز بهعنوان یکی از دولتهای ساحلی بود که با توجه به قوانین بینالمللی از جمله منشور ملل متحد، کنوانسیونهای ژنو (۱۹۵۸) و ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) موجه است.
حال آن که پیشتر مقامهای آمریکا و سایر کشورهای غربی ادعا میکردند که انجام چنین اقدامی از سوی ایران مغایر با قوانین بینالمللی است.
قانونی که همزمان برای یک طرف اشغالگر از فرسنگها آن سوی جهان، حقی برای کنترل آبهای سرزمینی یک کشور دیگر یا دریافت هزینه از کشتیها در نظر نگرفته است.
برای کشورهایی که بصورت طبیعی مالک تنگه هرمز هستند عوارض ممنوع است اما شما با چند ناو و سرباز اومدید اینجا باید بیست درصد عوارض بگیرید؟!؟؟؟
واقعا کسی توی کاخ سفید این کم عقل زرد رنگ رو کنترول نمی کنه؟؟؟؟؟