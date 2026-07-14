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پایان یک شایعه؛ دیدار احمدی‌نژاد با دوستانش

در ادامه دیدارهای عمومی محمود احمدی‌نژاد، امروز سه شنبه (۲۳ تیر ۱۴۰۵) جمعی از دوستان و همکارانش با وی دیدار و گفت و گو کردند.  
کد خبر: ۱۳۸۴۶۷۳
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4526 بازدید
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۴
پایان یک شایعه؛ دیدار احمدی‌نژاد با دوستانش

 احمدی‌نژاد در جهت رفع شایعه حصر با دوستان و همکارانش دیدار کرد

به گزارش تابناک به نقل از مهرفردا؛ در ادامه دیدارهای عمومی محمود احمدی‌نژاد، امروز سه شنبه (۲۳ تیر ۱۴۰۵) جمعی از دوستان و همکارانش با وی دیدار و گفت و گو کردند.  

این دیدار در دفتر احمدی نژاد برگزار شده و مسائل روز کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران با قرائت فاتحه، یاد جمعی از محافظان احمدی نژاد را که در حمله مرگبار آمریکا و اسرائیل، به شهادت رسیدند، گرامی داشتند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
0
پاسخ
همین بود که گفت تحریم‌ها کاغذ پاره اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
0
پاسخ
چه شد آخر تحریمهای تو ، برای ما!!
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
0
پاسخ
دیوار کوتاه تر ازین بنده خدا پیدا نشد.
کم شایعه و اخبار عجیب غریب داریم
اینم روش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
0
پاسخ
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