در ادامه دیدارهای عمومی محمود احمدی‌نژاد، امروز سه شنبه (۲۳ تیر ۱۴۰۵) جمعی از دوستان و همکارانش با وی دیدار و گفت و گو کردند.

احمدی‌نژاد در جهت رفع شایعه حصر با دوستان و همکارانش دیدار کرد

به گزارش تابناک به نقل از مهرفردا؛ در ادامه دیدارهای عمومی محمود احمدی‌نژاد، امروز سه شنبه (۲۳ تیر ۱۴۰۵) جمعی از دوستان و همکارانش با وی دیدار و گفت و گو کردند.

این دیدار در دفتر احمدی نژاد برگزار شده و مسائل روز کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران با قرائت فاتحه، یاد جمعی از محافظان احمدی نژاد را که در حمله مرگبار آمریکا و اسرائیل، به شهادت رسیدند، گرامی داشتند.