پایان یک شایعه؛ دیدار احمدینژاد با دوستانش
در ادامه دیدارهای عمومی محمود احمدینژاد، امروز سه شنبه (۲۳ تیر ۱۴۰۵) جمعی از دوستان و همکارانش با وی دیدار و گفت و گو کردند.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۷۳| |
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احمدینژاد در جهت رفع شایعه حصر با دوستان و همکارانش دیدار کرد
به گزارش تابناک به نقل از مهرفردا؛ در ادامه دیدارهای عمومی محمود احمدینژاد، امروز سه شنبه (۲۳ تیر ۱۴۰۵) جمعی از دوستان و همکارانش با وی دیدار و گفت و گو کردند.
این دیدار در دفتر احمدی نژاد برگزار شده و مسائل روز کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران با قرائت فاتحه، یاد جمعی از محافظان احمدی نژاد را که در حمله مرگبار آمریکا و اسرائیل، به شهادت رسیدند، گرامی داشتند.
گزارش خطا
واکنش محسن رضایی به پرسشی درباره حصر/ چگونگی تغییر ساختار مجمع مشخص شد/پاسخ به چرایی حضور احمدینژاد در مجمع
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دیوار کوتاه تر ازین بنده خدا پیدا نشد.
کم شایعه و اخبار عجیب غریب داریم
اینم روش
کم شایعه و اخبار عجیب غریب داریم
اینم روش