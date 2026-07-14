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ترکیب هیات رئیسه کمیسیون‌های مجلس دوازدهم

ترکیب هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس دوازدهم در سومین سال فعالیت‌شان مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۷۲
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ترکیب هیات رئیسه کمیسیون‌های مجلس دوازدهم

به گزارش تابناک؛ انتخابات هیات رئیسه ۱۲ کمیسیون‌های تخصصی مجلس در اجلاسیه سوم به صورت الکترونیکی برگزار شد. انتخابات هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی نیز در هفته‌های آتی انجام می‌شود.

اعضای هیات رئیسه ۱۲ کمیسیون تخصصی در سال سوم فعالیت مجلس دوازدهم به شرح زیر تعیین شدند:

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

رئیس: علیرضا منادی

نواب اول و دوم: سیدمحمد مولوی و سید ابوالحسن مصطفوی

سخنگو: عمران عباسی

دبیر اول و دوم: رمضان رحیمی و فاطمه جراره

کمیسیون اجتماعی

رئیس: علی بابایی کارنامی

نواب اول و دوم: علی جعفری‌آذر و شاهرخ رامین

سخنگو: فضل‌الله رنجبر

دبیر اول و دوم: رضا صدیقی و مسلم صالحی

کمیسیون اقتصادی

رئیس: سید شمس‌الدین حسینی

نواب اول و دوم: مهدی طغیانی و میثم ظهوریان

سخنگو: فتح‌الله توسلی

دبیر اول و دوم: غلامحسین زارعی و هادی محمدپور

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

رئیس: ابراهیم عزیزی

نواب اول و دوم: عباس مقتدایی و امیر حیات مقدم

سخنگو: حسن قشقاوی

دبیر اول و دوم: بهنام سعیدی و یعقوب رضازاده

کمیسیون انرژی

رئیس: موسی احمدی

نواب اول و دوم: فرهاد شهرکی و محمد کعب عمیر

سخنگو: رضا سپهوند

دبیر اول و دوم: امید کریمیان و عبدالحسین همتی

کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها

رئیس: محمد صالح جوکار

نواب اول و دوم: رستگار یوسفی و قاسم روانبخش

سخنگو: ولی‌الله بیاتی

دبیر اول و دوم: محمد بیات و روح‌الله موسوی بیدلی

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

رئیس: غلامرضا تاجگردون

نواب اول و دوم: مهرداد گودرزوند چگینی و فریدون همتی

سخنگو: محمدقسیم عثمانی

دبیر اول و دوم: محسن بیگلری و عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی

کمیسیون بهداشت و درمان

رئیس: حسینعلی شهریاری

نواب اول و دوم: فاطمه محمدبیگی و روح‌الله لک‌علی‌آبادی

سخنگو: سلمان اسحاقی

دبیر اول و دوم: محمود طاهری و حسین عبدلی

کمیسیون صنایع و معادن

رئیس: رضا علیزاده

نواب اول و دوم: روح‌الله عباسپور و فرهاد طهماسبی

سخنگو: زهرا سعیدی

دبیر اول و دوم: زینب قیصری و علی حدادی

کمیسیون عمران

رئیس: محمدرضا رضائی کوچی

نواب اول و دوم:عباس صوفی و محمد نصیری

سخنگو: عبدالجلال ایری

دبیر اول و دوم: احمد جباری و سید جمال موسوی

کمیسیون فرهنگی

رئیس: مرتضی آقاتهرانی

نواب اول و دوم: حمید رسایی و امیرحسین ثابتی

سخنگو: احمد راستینه

دبیر اول و دوم: اسماعیل سیاوشی و احد بیوته

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

رئیس: محمدجواد عسکری

نواب اول و دوم: حامد یزدیان و علیرضا عباسی

سخنگو: هوشنگ هادیان‌پور

دبیر اول و دوم: رحیم کریمی و هادی هاشمی‌نیا

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