ترکیب هیات رئیسه کمیسیونهای مجلس دوازدهم
به گزارش تابناک؛ انتخابات هیات رئیسه ۱۲ کمیسیونهای تخصصی مجلس در اجلاسیه سوم به صورت الکترونیکی برگزار شد. انتخابات هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی نیز در هفتههای آتی انجام میشود.
اعضای هیات رئیسه ۱۲ کمیسیون تخصصی در سال سوم فعالیت مجلس دوازدهم به شرح زیر تعیین شدند:
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
رئیس: علیرضا منادی
نواب اول و دوم: سیدمحمد مولوی و سید ابوالحسن مصطفوی
سخنگو: عمران عباسی
دبیر اول و دوم: رمضان رحیمی و فاطمه جراره
کمیسیون اجتماعی
رئیس: علی بابایی کارنامی
نواب اول و دوم: علی جعفریآذر و شاهرخ رامین
سخنگو: فضلالله رنجبر
دبیر اول و دوم: رضا صدیقی و مسلم صالحی
کمیسیون اقتصادی
رئیس: سید شمسالدین حسینی
نواب اول و دوم: مهدی طغیانی و میثم ظهوریان
سخنگو: فتحالله توسلی
دبیر اول و دوم: غلامحسین زارعی و هادی محمدپور
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
رئیس: ابراهیم عزیزی
نواب اول و دوم: عباس مقتدایی و امیر حیات مقدم
سخنگو: حسن قشقاوی
دبیر اول و دوم: بهنام سعیدی و یعقوب رضازاده
کمیسیون انرژی
رئیس: موسی احمدی
نواب اول و دوم: فرهاد شهرکی و محمد کعب عمیر
سخنگو: رضا سپهوند
دبیر اول و دوم: امید کریمیان و عبدالحسین همتی
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
رئیس: محمد صالح جوکار
نواب اول و دوم: رستگار یوسفی و قاسم روانبخش
سخنگو: ولیالله بیاتی
دبیر اول و دوم: محمد بیات و روحالله موسوی بیدلی
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
رئیس: غلامرضا تاجگردون
نواب اول و دوم: مهرداد گودرزوند چگینی و فریدون همتی
سخنگو: محمدقسیم عثمانی
دبیر اول و دوم: محسن بیگلری و عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی
کمیسیون بهداشت و درمان
رئیس: حسینعلی شهریاری
نواب اول و دوم: فاطمه محمدبیگی و روحالله لکعلیآبادی
سخنگو: سلمان اسحاقی
دبیر اول و دوم: محمود طاهری و حسین عبدلی
کمیسیون صنایع و معادن
رئیس: رضا علیزاده
نواب اول و دوم: روحالله عباسپور و فرهاد طهماسبی
سخنگو: زهرا سعیدی
دبیر اول و دوم: زینب قیصری و علی حدادی
کمیسیون عمران
رئیس: محمدرضا رضائی کوچی
نواب اول و دوم:عباس صوفی و محمد نصیری
سخنگو: عبدالجلال ایری
دبیر اول و دوم: احمد جباری و سید جمال موسوی
کمیسیون فرهنگی
رئیس: مرتضی آقاتهرانی
نواب اول و دوم: حمید رسایی و امیرحسین ثابتی
سخنگو: احمد راستینه
دبیر اول و دوم: اسماعیل سیاوشی و احد بیوته
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست
رئیس: محمدجواد عسکری
نواب اول و دوم: حامد یزدیان و علیرضا عباسی
سخنگو: هوشنگ هادیانپور
دبیر اول و دوم: رحیم کریمی و هادی هاشمینیا