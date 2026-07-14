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قالیباف درگذشت امیر سابق قطر را تسلیت گفت

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل پیام تسلیت محمدباقر قالیباف را در پی درگذشت امیر سابق قطر به سفیر این کشور در تهران، تقدیم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۷۱
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قالیباف درگذشت امیر سابق قطر را تسلیت گفت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل پیام تسلیت محمدباقر قالیباف را در پی درگذشت امیر سابق قطر به سفیر این کشور در تهران، تقدیم کرد.

ابوالفضل عموئی، امروز سه‌شنبه (۲۳ تیرماه) با حضور در سفارت قطر در تهران، پیام تسلیت رییس مجلس شورای اسلامی در پی درگذشت امیر سابق قطر را تقدیم سفیر این کشور کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام با اشاره به خدمات شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی به کشور قطر، برای مردم این کشور صبر و شکیبایی آرزو کرد.

به گزارش ایرنا، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر که از ۲۷ ژوئن ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۱۳ امیر قطر بود، ۱۴ جولای ۲۰۲۶ (۲۱ تیرماه ۱۴۰۵) در ۷۴ سالگی درگذشت.

وی سال ۱۹۹۵ در حالی که پدرش (شیخ خلیفه بن حمد آل‌ثانی) به خارج سفر کرده بود، در یک کودتای بدون درگیری و خونریزی او را از قدرت برکنار کرد.

شیخ حمد ۱۸ سال بعد از به قدرت رسیدن یعنی در سال ۲۰۱۳ در اقدامی غیرمنتظره که در میان کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس کم‌سابقه است، قدرت را به پسرش تمیم بن حمد آل‌ثانی امیر کنونی قطر واگذار کرد.

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محمدباقر قالیباف درگذشت امیرقطر تسلیت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی
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