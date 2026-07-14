چرا کریستوفر نولان گوشی هوشمند ندارد؟

کریستوفر نولان، کارگردان برنده اسکار، می‌گوید به‌دلیل ترس از اعتیاد به گوشی هوشمند، از آن استفاده نمی‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از دیلی‌تلگراف، کریستوفر نولان، کارگردان برنده اسکار، در گفت‌وگویی تازه توضیح داد که نداشتن گوشی هوشمند به معنای مخالفت با فناوری نیست. او می‌گوید این انتخاب را برای محافظت از زمان‌هایی انجام داده که می‌تواند بدون حواس‌پرتی روی ایده‌هایش تمرکز کند و به پروژه‌های سینمایی‌اش فکر کند.

نولان معتقد است مهم‌ترین ایده‌هایش در همان لحظاتی شکل می‌گیرند که بسیاری از افراد سرگرم تلفن همراه خود هستند؛ مانند انتظار برای قطار، حضور در فرودگاه یا منتظر ماندن در رستوران. او می‌گوید این زمان‌های کوتاه به او کمک می‌کنند مسیر بعدی کارهایش را پیدا کند.

این فیلم‌ساز پیش‌تر نیز گفته بود از فناوری‌های دیجیتال استفاده می‌کند، اما تلاش دارد تا حد امکان از عواملی که تمرکز او را بر هم می‌زنند دور بماند. او همچنان از رایانه و دیگر ابزار‌های مورد نیاز برای فیلم‌سازی بهره می‌گیرد، اما ترجیح می‌دهد گوشی هوشمند نداشته باشد.

نولان می‌گوید: «اگر گوشی هوشمند داشتم، به‌طرز وحشتناکی به آن معتاد می‌شدم و تمام وقتم صرف جست‌وجوی بی‌وقفه اطلاعات می‌شد.» او همچنین با لحنی طنزآمیز خطاب به خبرنگار گفت: «همه شما به آدم‌های مسخ‌شده تبدیل شده‌اید.»