نخستین سفر خارجی نخست وزیر عراق به آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، امروز سهشنبه در کاخ سفید با علی الزیدی نخستوزیر جدید عراق، دیدار میکند. این دیدار پس از حمایت ترامپ از نامزدی او برای این پست صورت میگیرد و نخستین سفر خارجی الزیدی از زمان تصدی مسئولیت است.
بنا بر اعلام دفتر نخست وزیری عراق، الزیدی در این سفر یکهفتهای، به همراه یک هیئت رسمی به آمریکا رفته و در چارچوب تلاشهای خود برای تقویت همکاریهای اقتصادی با این کشور و جذب سرمایهگذاری، با مقامات آمریکایی و نمایندگان شرکتهای نفتی و انرژی دیدار خواهد کرد.
دفتر الزیدی در بیانیهای اعلام کرد که هدف از این سفر «تقویت مشارکتهای اقتصادی و توسعهای، جذب سرمایهگذاری، گسترش نقش شرکتهای آمریکایی در اجرای پروژههای زیربنایی» و همچنین توسعه بخش انرژی در عراق است.
به نظر میرسد پرونده سلاح گروههای مقاومت و خروج نیروهای آمریکایی از عراق، یکی از محورهای مذاکرات دوجانبه در این دیدار باشد. الزیدی پیش از سفر خود به آمریکا، در مقالهای در روزنامه واشنگتن پست نوشته بود که دولت او «متعهد به تضمین انحصار دولت در استفاده مشروع از قدرت» است. وی تأکید کرد که عراق «مسیر توسعه را به جای درگیر شدن در محورها و درگیریهای منطقهای انتخاب کرده است.»
دولت عراق پایان سپتامبر آینده را به عنوان مهلت نهایی برای گروههای مسلح جهت تحویل تسلیحات خود تعیین کرده است؛ این اقدام با پایان یافتن مأموریت ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا در عراق همزمان است.