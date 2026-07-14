صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نخستین سفر خارجی نخست وزیر عراق به آمریکا

نخست وزیر عراق امروز در اولین سفر خارجی خود به آمریکا سفر کرده و قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور دیدار کند.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۶۶
| |
1330 بازدید
نخستین سفر خارجی نخست وزیر عراق به آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، امروز سه‌شنبه در کاخ سفید با علی الزیدی نخست‌وزیر جدید عراق، دیدار می‌کند. این دیدار پس از حمایت ترامپ از نامزدی او برای این پست صورت می‌گیرد و نخستین سفر خارجی الزیدی از زمان تصدی مسئولیت است.

بنا بر اعلام دفتر نخست وزیری عراق، الزیدی در این سفر یک‌هفته‌ای، به همراه یک هیئت رسمی به آمریکا رفته و در چارچوب تلاش‌های خود برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشور و جذب سرمایه‌گذاری، با مقامات آمریکایی و نمایندگان شرکت‌های نفتی و انرژی دیدار خواهد کرد.

دفتر الزیدی در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از این سفر «تقویت مشارکت‌های اقتصادی و توسعه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری، گسترش نقش شرکت‌های آمریکایی در اجرای پروژه‌های زیربنایی» و همچنین توسعه بخش انرژی در عراق است.

به نظر می‌رسد پرونده سلاح گروه‌های مقاومت و خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق، یکی از محور‌های مذاکرات دوجانبه در این دیدار باشد. الزیدی پیش از سفر خود به آمریکا، در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست نوشته بود که دولت او «متعهد به تضمین انحصار دولت در استفاده مشروع از قدرت» است. وی تأکید کرد که عراق «مسیر توسعه را به جای درگیر شدن در محور‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای انتخاب کرده است.»

دولت عراق پایان سپتامبر آینده را به عنوان مهلت نهایی برای گروه‌های مسلح جهت تحویل تسلیحات خود تعیین کرده است؛ این اقدام با پایان یافتن مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در عراق همزمان است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
نخست وزیر عراق سفر آمریکا علی الزیدی دونالد ترامپ
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود
حمله غافلگیرانه ایران به یگان موشکی ارتش آمریکا در کویت/ کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موج سوم عملیات نصر ۲ سپاه اجرا شد
دیدار نخست‌وزیر عراق و ترامپ در کاخ سفید + عکس
مخالفت انگلیس با ادعاهای ترامپ بر تنگه‌هرمز
چرا ایران و آمریکا رسماً از تفاهم نامه خارج نمی‌شوند؟/ آیا پاکستان می‌تواند دیپلماسی را احیا کند؟
درخواست جنجالی کنگره درباره حادثه میناب!
تفاهمنامه عملاً تمام شده است / ادامه شرارت آمریکا منطقه را به جنگی فراگیر می‌کشاند
هشدار ایران به آمریکا درخصوص حمله به کوه کلنگ
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
سنتکام: این دور از حملات ما در ایران پایان یافت
کیهان: دولت رسماً و علناً از تفاهم نامه خارج شود
هدف تسلط آمریکا بر تنگه هرمز محدود کردن چین است/ «جزیره خارک» گورستان سربازان آمریکایی خواهد شد
لفاظی ترامپ: هفته بعد همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌های‌ ایران را می‌زنیم
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
تقاضای مذاکره نخواهیم داد، سر تنگه را هم گشاد نمی‌کنیم
خلاصه بازی فرانسه 0 - اسپانیا 2
عکس: موشک بارشی ایران در حمله به بحرین
استثمار دیجیتال، زیان‌های گوشی هوشمند و اینستاگرام به فرزندان!
تروریستی خواندن سپاه پاسداران دست انگلیس را برای عملیات نظامی علیه ایران باز می‌کند/ ایران نیروی نظامی انگلیس را تروریستی اعلام کند
محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بار دیگر آغاز شد
مهاجم سپاهان به چادرملو پیوست
شعار علیه سازشگری و پزشکیان در مصلی تهران
واکنش به شایعات فضای مجازی درباره کیش
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۴ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۴ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۲ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۷ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005oDK
tabnak.ir/005oDK