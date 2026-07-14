جباری رسماً مربی پرسپولیس شد

به گزارش تابناک؛ رضا جباری پس از برگزاری جلسه و توافق با پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، به کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس ملحق شد تا در فصل پیش رو در کنار اعضای کادر فنی، سرخپوشان ایران را همراهی کند.

جباری که در اواخر دهه ۷۰ به جمع سرخپوشان پیوست، دوران موفقی را با پیراهن پرسپولیس پشت سر گذاشت و همراه با این تیم، عنوان قهرمانی لیگ را نیز در کارنامه خود به ثبت رساند.

پیشکسوت فوتبال پرسپولیس که طی سال‌های گذشته در رده‌های پایه و آکادمی فوتبال باشگاه پرسپولیس نیز فعالیت داشته است، در راستای استراتژی سرمربی، به طور ویژه روی تمرینات مهاجمان نیز تمرکز خواهد داشت.