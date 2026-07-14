تکذیب برگزاری مجدد انتخابات کمیسیون امنیت ملی

در پی انتشار اخباری مبنی بر برگزاری مجدد انتخابات ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، این خبر تکذیب شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ برخی رسانه‌ها به نقل از یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مدعی شده بودند که انتخابات هیئت‌رئیسه این کمیسیون، به‌ویژه در بخش انتخاب رئیس، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و قرار است عصر امروز انتخابات ریاست میان علاءالدین بروجردی و ابراهیم عزیزی مجدداً برگزار شود.

با این حال، این ادعا صحت نداشت و نتیجه انتخابات هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بدون تغییر باقی ماند.

بر این اساس، در نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای انتخاب هیئت‌رئیسه اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم، ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و زرقان، در سمت رئیس کمیسیون ابقا شد.

همچنین عباس مقتدایی و امیرحیات مقدم به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم کمیسیون انتخاب شدند.

حسن قشقاوی به عنوان سخنگو و بهنام سعیدی و یعقوب رضازاده به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم انتخاب شدند.