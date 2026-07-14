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دستگیری عامل جاسوس از نقاط حساس کشور

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از پوشش یک پروژه تحقیقاتی، اقدام به جمع‌آوری تصاویر و مختصات جغرافیایی نقاط حساس کشور و ارسال آن برای افراد و گروه‌های مشخصی در خارج از کشور کرده بود.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۶۲
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دستگیری عامل جاسوس از نقاط حساس کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مأموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پی رصد‌های اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، موفق شدند عامل ارسال مختصات و تصاویر نقاط حساس کشور به خارج از کشور را در عملیاتی دقیق شناسایی و دستگیر کنند.

این مرکز افزود: متهم با سوءاستفاده از پوشش یک «پروژه تحقیقاتی علمی»، در نقاط مختلف و حساس کشور حضور یافته و اقدام به تهیه تصاویر مستند، جمع‌آوری اطلاعات و استخراج مختصات جغرافیایی دقیق برخی از نقاط حساس، از جمله محل‌های احتمالی اصابت پرتابه‌ها، می‌کرد.

بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم اطلاعات جمع‌آوری‌شده را با عنوان داده‌های علمی برای افراد و گروه‌های مشخصی در خارج از کشور ارسال و به اشتراک می‌گذاشته است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران اعلام کرد: کارشناسان مرکز عملیات پلیس اطلاعات با رصد هوشمندانه فعالیت‌های اطلاعاتی و سایبری این فرد، ضمن جمع‌آوری مستندات و ادله کافی، اقدامات غیرقانونی وی را محرز دانسته و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم را در یک عملیات هدفمند دستگیر کردند.

در بازرسی‌های انجام‌شده، تجهیزات و ادله دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های متهم کشف و برای بررسی‌های تخصصی ضبط شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران با تأکید بر استمرار رصد و پایش فعالیت‌های تهدیدکننده امنیت عمومی اعلام کرد: پرونده متهم با اتهام‌های مرتبط با تهدید امنیت ملی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

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