دستگیری عامل جاسوس از نقاط حساس کشور
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مأموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، موفق شدند عامل ارسال مختصات و تصاویر نقاط حساس کشور به خارج از کشور را در عملیاتی دقیق شناسایی و دستگیر کنند.
این مرکز افزود: متهم با سوءاستفاده از پوشش یک «پروژه تحقیقاتی علمی»، در نقاط مختلف و حساس کشور حضور یافته و اقدام به تهیه تصاویر مستند، جمعآوری اطلاعات و استخراج مختصات جغرافیایی دقیق برخی از نقاط حساس، از جمله محلهای احتمالی اصابت پرتابهها، میکرد.
بررسیهای تخصصی نشان داد متهم اطلاعات جمعآوریشده را با عنوان دادههای علمی برای افراد و گروههای مشخصی در خارج از کشور ارسال و به اشتراک میگذاشته است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران اعلام کرد: کارشناسان مرکز عملیات پلیس اطلاعات با رصد هوشمندانه فعالیتهای اطلاعاتی و سایبری این فرد، ضمن جمعآوری مستندات و ادله کافی، اقدامات غیرقانونی وی را محرز دانسته و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم را در یک عملیات هدفمند دستگیر کردند.
در بازرسیهای انجامشده، تجهیزات و ادله دیجیتال مرتبط با فعالیتهای متهم کشف و برای بررسیهای تخصصی ضبط شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران با تأکید بر استمرار رصد و پایش فعالیتهای تهدیدکننده امنیت عمومی اعلام کرد: پرونده متهم با اتهامهای مرتبط با تهدید امنیت ملی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.