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پنتاگون در آستانه کمبود موشک

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از کارشناسان نظامی هشدار داد، تداوم جنگ با ایران روند کمبود ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا را تشدید خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۶۰
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پنتاگون در آستانه کمبود موشک

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی به نقل از کارشناسان نظامی اعلام کرد ذخایر مهم تسلیحاتی آمریکا همچنان به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و در صورت ادامه حملات به ایران با شدت کنونی، این ذخایر بیش از پیش تحت فشار قرار خواهند گرفت.

مارک کانسیان، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا و تحلیلگر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS)، گفت، «اگر جنگ با همین شدت پنج روز گذشته ادامه یابد، سطح ذخایر تسلیحاتی به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که خطرات امنیتی آمریکا در منطقه هند-آرام افزایش خواهد یافت.»

بر اساس این گزارش، در مرحله نخست جنگ با ایران، موسوم به عملیات خشم حماسی، ارتش آمریکا هزاران موشک دوربرد دقیق و رهگیر‌های پدافندی را برای حمله و دفاع به کار گرفت.

به گفته مایکل اوهانلون، رئیس بخش مطالعات سیاست خارجی مؤسسه بروکینگز، «تردیدی وجود ندارد که ذخایر موشکی آمریکا اکنون کمتر از سطح مطلوب است.»

این گزارش افزود، تحلیل مرکز CSIS که سی‌ان‌ان نیز آن را به تأیید منابع آگاه در وزارت دفاع آمریکا رسانده، نشان می‌دهد تا پایان مرحله اصلی درگیری با ایران، پنتاگون دست‌کم نیمی از رهگیر‌های سامانه تاد، نزدیک به نیمی از موشک‌های رهگیر پاتریوت و حدود ۳۰ درصد از موشک‌های کروز تاماهاوک خود را مصرف کرده بود.

این گزارش می‌افزاید اگرچه آتش‌بس موقت فرصت محدودی برای کاهش فشار بر ذخایر فراهم کرد، اما روند جایگزینی این تسلیحات بسیار کند است. بر اساس برنامه فعلی، پنتاگون ماهانه تنها حدود ۱۵ موشک تاماهاوک و ۲۰ موشک پاتریوت تحویل می‌گیرد و برای سال ۲۰۲۶ نیز هیچ تحویلی از موشک‌های تاد پیش‌بینی نشده است. برآورد CSIS نشان می‌دهد بازسازی این ذخایر تا سطح پیش از جنگ با ایران دست‌کم سه سال زمان خواهد برد.

ایلین مک‌کاسکر، معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا، نیز گفت جایگزینی بخش عمده این مهمات بین دو تا پنج سال زمان نیاز دارد.

در همین حال، جان فراری، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، تأکید کرد که کنگره تاکنون حتی یک دلار برای جایگزینی موشک‌های مصرف‌شده اختصاص نداده و روند تأمین تسلیحات همچنان بر اساس فرآیند کند و معمول دوران صلح پیش می‌رود.

به گزارش سی‌ان‌ان، طبق تحلیل مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک، با توقف جنگ در ماه آوریل (فروردین)، پنتاگون حداقل نیمی از رهگیر‌های موشک بالستیک تاد، تقریبا نیمی از موشک‌های پاتریوت و حدود ۳۰ درصد از موشک‌های زمینی تاماهاوک خود را از دست داده بود. این بدان معنی است که ذخایر تسلیحاتی آمریکا به شدت رو به اتمام رفته و هنوز جایگزین نشده‌اند و با شروع مجدد درگیری‌ها این روند کاهشی ادامه یافته است.

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