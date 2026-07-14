آزار سیاسی ترامپ برای خبرنگار آمریکایی
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مکس بلومنتال، روزنامهنگار آمریکایی و بنیانگذار وبگاه گرِی زون که اخیرا برای پوشش خبری مراسم بدرقه و تشییع حضرت آیتالله سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایران سفر کرده و آن را «بزرگترین مراسم تشییع تاریخ» توصیف کرده بود، در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس با انتقاد از خشم دولت آمریکا از فعالیت رسانهای او نوشت: «من در اقدامی که تنبیهی برای روزنامهنگاری واقعنگر من است، پس از بازگشتم از ایران مورد آزار سیاسی دولت ترامپ قرار گرفتم.»
او افزود: «این کارتل مجرمانه تحت تاثیر اسرائیل، بهوضوح به دلیل گزارشهای من از تهران، احساس تهدید میکند؛ جایی که من جمعیت عظیم و واکنش شدید همگانی به ترور (به شهادت رساندن آیتالله سید علی) خامنهای را نشان دادم، جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل علیه غیرنظامیان را از نزدیک افشا کردم و گفتوگوهای صریحی با مقامات، مذاکرهکنندگان و ایرانیان بانفوذ انجام دادم.»
بلومنتال بیان کرد: «ضبط وسایلم اقدام آشکار ارعاب با هدف بازداشتن من و دیگران از تهیه گزارشهای انتقادی از ایران بود که احتمالا دلیل این است که بازجوهای من از سازمان گمرک و حفاظت مرزی از من پرسیدند که آیا به زودی برای تهیه گزارش به تهران بازخواهم گشت یا خیر.»
طبق گزارش روزنامه تایمز انگلیس، حضور چهرههای رسانهای و خبرنگاران خارجی تنها به مشارکت آنها در مراسم تشییع محدود نبود، بلکه بخشی از نبرد گستردهتری بر سر تصویر ایران در سایه جنگ بود. این چهرههای بانفوذ شبکههای اجتماعی و رسانهای، ایران را متحد و مقاوم معرفی کرده و رهبر شهید انقلاب اسلامی را به عنوان نماد مقاومت در برابر نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی به تصویر کشیدند.
حضور آمریکاییها در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، خشم چهرههای نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را برانگیخت.
سباستین گورک، معاون دستیار ترامپ در بحبوحه درخواستها برای پیگرد قانونی شرکتکنندگان در این مراسم پس از بازگشت، نظری را که به قانون خیانت به آمریکا اشاره داشت، بازنشر کرد.