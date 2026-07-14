به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ناصر عتباتی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم بدوی پرونده کثیرالشاکی با ۱۴۸۱ نفر شاکی در دادگاه انقلاب مهاباد خبر داد.

عتباتی با اعلام این خبر گفت: در این پرونده که مربوط به حوزه قضایی نقده است ۱۴۸۱ نفر شاکی علیه یک شرکت هرمی و صوری اعلام جرم و شکایت کرده‌اند و از دستگاه قضایی تقاضای رسیدگی، تعقیب مجازات مرتکبان را نموده‌اند.

وی افزود: در این پرونده ۷ نفر از مرتکبان به اتهامات اخلال در نظام اقتصادی و صف و میل وجوهات کلان از مردم در قالب شرکت هرمی و صوری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از سیر مراحل قانونی و صدور کیفرخواست در دادسرا و رسیدگی در دادگاه انقلاب مهاباد حکم بدوی این پرونده کثیرالشاکی صادر شده است.

رئیس‌کل دادگستری اضافه کرد: دادگاه انقلاب مهاباد ۶ نفر از متهمین را پس از احراز بزهکاری ایشان به حبس‌های بلندمدت و سنگین، جزای نقدی، ضبط باقیمانده اموال توقیفی متهمان، انحلال شرکت و مصادره کلیه اموال شرکت محکوم کرده است.

عتباتی ادامه داد: با پیگیری‌های مؤثر قضایی اموالی که از متهمان توقیف شده بود تحت نظارت بازپرس رسیدگی‌کننده به مال‌باختگان و شکات استرداد شد و باقیمانده اموال دیگر مال‌باختگان هم به‌مرور زمان وفق قانون به ایشان بازگردانده خواهد شد.