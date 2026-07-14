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هشدار ایران به آمریکا درخصوص حمله به کوه کلنگ

یک منبع ارشد در تهران به سی‌ان‌ان گفت اگر دونالد ترامپ تهدید اخیر خود مبنی بر حمله به کوه کلنگ (Pickaxe Mountain) را عملی کند، ایران «پاسخی ویرانگر» خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۵۳
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30719 بازدید
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۲۲
هشدار ایران به آمریکا درخصوص حمله به کوه کلنگ

به گزارش تابناک؛ یک منبع ارشد در تهران به سی‌ان‌ان گفت اگر دونالد ترامپ تهدید اخیر خود مبنی بر حمله به کوه کلنگ (Pickaxe Mountain) را عملی کند، ایران «پاسخی ویرانگر» خواهد داد.

این منبع افزود: «اگر ترامپ به تهدیدهایش عمل کند، ما پاسخی ویرانگر خواهیم داد و بهای آن را سربازان آمریکایی و شرکای منطقه‌ای او خواهند پرداخت.»

این منبع همچنین تأکید کرد که ادعاهای آمریکا درباره انجام فعالیت‌های هسته‌ای در کوه کلنگ نادرست است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
37
63
پاسخ
مراکز سیاسی کشوری جنوب خلیج فارس را بزنید . با زدن چند تا ساختمان تو‌چند تا پایگاه نظامی اتفاق خاصی نمی افته . باید عربها به آمریکا فشار بیاورند که جانمان در خطر است و از کشور ما استفاده نکن . کویت رسماً به ایران اعلام جنگ کرده .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
کشورهای کوچولوی عربی چی باشند که به ترامپ فشار بیارند؟ اونها اراده ای از خود ندارند عزیزم. حتی اتحادیه اروپا با اون عظمتش در برخی موارد حساس امکان تصمیم گیری مستقل نداره
امید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
مگه ایران غیر از پایگاه های آمریکایی یا مکان هایی که وابستهبه آمریکایی هاست رو زده که اعلام جنگ کردند؟ چند بار بهشون گفته شده نباید از خاک شما تهدیدی علیه کشور ایران انجام نشه ، مگه گوششون به این اخطارها بدهکار بوده ؟ نکنه توقع دارند هر روز روی سرمون بمب بباره و کاری نکنیم ؟ و
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
8
121
پاسخ
ما که تو ایرانیم اسم کوه کلنگ را اولین باره میشنویم.
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
واقعاً، من این همه ایران را گشته ام و کوه کلنگ را اولین بار است می شنوم. این پدر سوخته چقدر اطلاعات دارند و این همه اطلاعات را از کجا آورده اند؟ قطعاً جاسوسان و نفوذی هایی دارن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
مطالعتو زیاد کن. هی سرگم شبکه های اجتماعی بی محتوا نباش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
اگر روی قله کوه یک بیل کار بذارن دشمن کوه کلنگ رو با کوه بیل اشتباه میگیره و حمله منتفی میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
تو استان هرمزگان هست برادر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
2
پاسخ
رهبر ما رو ترور کردن، صدها نیروی نظامی نخبه مارو شهید کردن ، هنوز کافی نیست برای پاسخ ویرانگر ؟
ازگارد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
3
پاسخ
خوب اگه توی کوه کلنگ فعالیت هسته‌ای ندارید چرا پاسخی ویرانگر در قبال حمله به آن می‌خواهید بدهید؟
غیرت ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
1
پاسخ
چقدر دیگه با این کشورهای عربی مدارا کنیم کوبرادر و مسلمان ما هستند به زور نچسبید به این بی غیرت ها بزنید کویت با خاک یکسان کنید این حاجی ها چرا پواسون میبرن عربستان هزینه مملکت خودمون بکنند خدا هم خوشحال میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
3
پاسخ
چرا این پاسخ ویرانگر در برابر شهادت امام قائد شهیدمان انجام نشد؟
موسوی نژاد
|
Italy
|
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
2
پاسخ
برادر من - این همه تعلل برای چی هست
هر روز دارند کشور رو میزنند
کارهای تجاری و اداری رو مختل میکنند
زندگی مردم رو مختل میکنند
حالا تازه میخواهید اگر فلان جا رو زد بهشون جواب ویرانگر بدید ؟
تا همین الان باید جواب ویرانگر میدادید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
4
پاسخ
خب اگر در کوه کلنگ چیزی نیست برای چی باید به حمله احتمالی امریکا پاسخ ویرانگر داده بشه؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
2
پاسخ
به لطف خدا امریکارابانابودکردن پایگاهاشان ادب کنیدوغلامان حلقه به گوششان را پشیمان نمایید که هروقت نام ایران رابخواهند به زبان بیارن بااحترام همراه باشد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
4
پاسخ
دفعه قبل که فردو زو زد مگه به هشدار ها توجه کرد ؟ بمب اتم رو بسازید و کشور رو یک بار برای همیشه ایمن کنید
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