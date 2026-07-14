یک منبع ارشد در تهران به سی‌ان‌ان گفت اگر دونالد ترامپ تهدید اخیر خود مبنی بر حمله به کوه کلنگ (Pickaxe Mountain) را عملی کند، ایران «پاسخی ویرانگر» خواهد داد.

هشدار ایران به آمریکا درخصوص حمله به کوه کلنگ

به گزارش تابناک؛ یک منبع ارشد در تهران به سی‌ان‌ان گفت اگر دونالد ترامپ تهدید اخیر خود مبنی بر حمله به کوه کلنگ (Pickaxe Mountain) را عملی کند، ایران «پاسخی ویرانگر» خواهد داد.

این منبع افزود: «اگر ترامپ به تهدیدهایش عمل کند، ما پاسخی ویرانگر خواهیم داد و بهای آن را سربازان آمریکایی و شرکای منطقه‌ای او خواهند پرداخت.»

این منبع همچنین تأکید کرد که ادعاهای آمریکا درباره انجام فعالیت‌های هسته‌ای در کوه کلنگ نادرست است.