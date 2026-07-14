هشدار ایران به آمریکا درخصوص حمله به کوه کلنگ
یک منبع ارشد در تهران به سیانان گفت اگر دونالد ترامپ تهدید اخیر خود مبنی بر حمله به کوه کلنگ (Pickaxe Mountain) را عملی کند، ایران «پاسخی ویرانگر» خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۵۳| |
30719 بازدید
به گزارش تابناک؛ یک منبع ارشد در تهران به سیانان گفت اگر دونالد ترامپ تهدید اخیر خود مبنی بر حمله به کوه کلنگ (Pickaxe Mountain) را عملی کند، ایران «پاسخی ویرانگر» خواهد داد.
این منبع افزود: «اگر ترامپ به تهدیدهایش عمل کند، ما پاسخی ویرانگر خواهیم داد و بهای آن را سربازان آمریکایی و شرکای منطقهای او خواهند پرداخت.»
این منبع همچنین تأکید کرد که ادعاهای آمریکا درباره انجام فعالیتهای هستهای در کوه کلنگ نادرست است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۲
مراکز سیاسی کشوری جنوب خلیج فارس را بزنید . با زدن چند تا ساختمان توچند تا پایگاه نظامی اتفاق خاصی نمی افته . باید عربها به آمریکا فشار بیاورند که جانمان در خطر است و از کشور ما استفاده نکن . کویت رسماً به ایران اعلام جنگ کرده .
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
امید| |
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ما که تو ایرانیم اسم کوه کلنگ را اولین باره میشنویم.
پاسخ ها
مهدی| |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ناشناس| |
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ناشناس| |
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ناشناس| |
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
رهبر ما رو ترور کردن، صدها نیروی نظامی نخبه مارو شهید کردن ، هنوز کافی نیست برای پاسخ ویرانگر ؟
خوب اگه توی کوه کلنگ فعالیت هستهای ندارید چرا پاسخی ویرانگر در قبال حمله به آن میخواهید بدهید؟
چقدر دیگه با این کشورهای عربی مدارا کنیم کوبرادر و مسلمان ما هستند به زور نچسبید به این بی غیرت ها بزنید کویت با خاک یکسان کنید این حاجی ها چرا پواسون میبرن عربستان هزینه مملکت خودمون بکنند خدا هم خوشحال میشه
برادر من - این همه تعلل برای چی هست
هر روز دارند کشور رو میزنند
کارهای تجاری و اداری رو مختل میکنند
زندگی مردم رو مختل میکنند
حالا تازه میخواهید اگر فلان جا رو زد بهشون جواب ویرانگر بدید ؟
تا همین الان باید جواب ویرانگر میدادید
هر روز دارند کشور رو میزنند
کارهای تجاری و اداری رو مختل میکنند
زندگی مردم رو مختل میکنند
حالا تازه میخواهید اگر فلان جا رو زد بهشون جواب ویرانگر بدید ؟
تا همین الان باید جواب ویرانگر میدادید
خب اگر در کوه کلنگ چیزی نیست برای چی باید به حمله احتمالی امریکا پاسخ ویرانگر داده بشه؟!
به لطف خدا امریکارابانابودکردن پایگاهاشان ادب کنیدوغلامان حلقه به گوششان را پشیمان نمایید که هروقت نام ایران رابخواهند به زبان بیارن بااحترام همراه باشد