اصابت یک پرتابه آمریکا در آبادان و بندر امام

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از اصابت یک پرتابه دشمن آمریکایی در آبادان و بندرامام خمینی و دو انفجار در ماهشهر خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ولی الله حیاتی سه شنبه ۲۳ تیر اظهارکرد: در ساعت ۱۳ و ۲۵ دقیقه نقطه‌ای در شهرستان آبادان مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت که گزارش تکمیل پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

او در ادامه گفت: ساعت ۳ بامداد امروز نیز نقطه‌ای در بندر امام خمینی مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی واقع شد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر امروز سه شنبه ۲۳ تیرماه نقطه‌ای در حوالی ماهشهر با پرتابه‌های دشمن آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت و منجر به دو انفجار شدید. گزارش تکمیلی پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.