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اصابت یک پرتابه آمریکا در آبادان و بندر امام

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از اصابت یک پرتابه دشمن آمریکایی در آبادان و بندرامام خمینی و دو انفجار در ماهشهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۵۱
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اصابت یک پرتابه آمریکا در آبادان و بندر امام

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ولی الله حیاتی سه شنبه ۲۳ تیر اظهارکرد: در ساعت ۱۳ و ۲۵ دقیقه نقطه‌ای در شهرستان آبادان مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت که گزارش تکمیل پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

او در ادامه گفت: ساعت ۳ بامداد امروز نیز نقطه‌ای در بندر امام خمینی مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی واقع شد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر امروز سه شنبه ۲۳ تیرماه نقطه‌ای در حوالی ماهشهر با پرتابه‌های دشمن آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت و منجر به دو انفجار شدید. گزارش تکمیلی پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
6
پاسخ
تفاوت پرتابه با موشک چیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
نوعی از تسلیحات، شامل بمب هدایت شونده، موشک و پهپاد است
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