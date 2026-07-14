اصابت یک پرتابه آمریکا در آبادان و بندر امام
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از اصابت یک پرتابه دشمن آمریکایی در آبادان و بندرامام خمینی و دو انفجار در ماهشهر خبر داد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ولی الله حیاتی سه شنبه ۲۳ تیر اظهارکرد: در ساعت ۱۳ و ۲۵ دقیقه نقطهای در شهرستان آبادان مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت که گزارش تکمیل پس از ارزیابیهای اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.
او در ادامه گفت: ساعت ۳ بامداد امروز نیز نقطهای در بندر امام خمینی مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی واقع شد.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر امروز سه شنبه ۲۳ تیرماه نقطهای در حوالی ماهشهر با پرتابههای دشمن آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت و منجر به دو انفجار شدید. گزارش تکمیلی پس از ارزیابیهای اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.
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