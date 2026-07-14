جزئیات حملهٔ دقایق قبل آمریکا به بوشهر

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاون امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد: در ادامهٔ نقض آتش‌بس و تفاهم از سوی آمریکا، ظهر امروز ۴ نقطه از شهر بوشهر هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.



این حملات در چند منطقه از شهر بوشهر رخ داده و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی ابعاد و ارزیابی خسارات احتمالی هستند.



براساس ارزیابی‌های اولیه، تاکنون هیچ‌گونه تلفات انسانی ناشی از این حملات گزارش نشده است.



با وجود این حادثه، شرایط در شهرستان بوشهر آرام است و دستگاه‌های امدادی، خدماتی و امنیتی در آمادگی کامل قرار دارند.



