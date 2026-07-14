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جزئیات حملهٔ دقایق قبل آمریکا به بوشهر

معاون امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد: در ادامهٔ نقض آتش‌بس و تفاهم از سوی آمریکا، ظهر امروز ۴ نقطه از شهر بوشهر هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۴۷
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6977 بازدید
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جزئیات حملهٔ دقایق قبل آمریکا به بوشهر

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاون امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد: در ادامهٔ نقض آتش‌بس و تفاهم از سوی آمریکا، ظهر امروز ۴ نقطه از شهر بوشهر هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

این حملات در چند منطقه از شهر بوشهر رخ داده و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی ابعاد و ارزیابی خسارات احتمالی هستند.

براساس ارزیابی‌های اولیه، تاکنون هیچ‌گونه تلفات انسانی ناشی از این حملات گزارش نشده است.

با وجود این حادثه، شرایط در شهرستان بوشهر آرام است و دستگاه‌های امدادی، خدماتی و امنیتی در آمادگی کامل قرار دارند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
8
12
پاسخ
چرا مراکز سیاسی کشورهای جنوبی خلیج فارس باید مصون باشد در حالیکه رسماً به آمریکا امکان حمله را داده اند ؟
جمشید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
25
پاسخ
این واقعا چه نوع خبری هست؟ چه اطلاعاتی در اختیار خواننده قرار میده؟ دقیقا 4 نقطه کجاها بودن؟ چه ساعتی اتفاق افتاده؟ و....
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