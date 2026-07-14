ایران اقدام انگلیس را محکوم کرد

وزارت امور خارجه امروز در بیانیه‌ای با محکوم کردن اقدام انگلیس در توصیف سپاه به عنوان تهدید ذیل قانون امنیت ملی این کشور بر اتخاذ اقدامات متقابل در این خصوص تأکید و اعلام کرد که مسئولیت تبعات و پیامدهای مخرب سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک این تصمیم ضد ایرانی بر عهده هیأت‌ حاکمه انگلیس خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (سه‌شنبه) ۲۳ تیرماه اقدام انگلیس در برچسب‌زنی به سپاه پاسداران را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه اقدام خصمانه دولت انگلیس در توصیف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان تهدید ذیل قانون امنیت ملی این کشور را محکوم می‌کند و آن را اقدامی ناموجه، غیرمسئولانه و مغایر با اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها می‌داند.

دولت انگلیس اعلام کرد که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار می‌دهد. براساس اعلام رسانه‌ها با این اقدام دولت انگلیس، «پیوستن به این گروه، شرکت در جلسات آن یا حتی استفاده از لوگوی آن در ملاء عام را در بریتانیا جرم تلقی می‌شود.»

این بیانیه می‌افزاید: سپاه پاسداران مقتدر انقلاب اسلامی بخش جدایی‌ناپذیر از نیرو‌های مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران است که در کنار ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران را بر عهده دارد و رشادت‌های آن در صیانت از کیان ایران و نیز خدمت به صلح و امنیت منطقه و کرامت بشری، خصوصا در مقابله با تروریسم داعشی، برای همگان آشکار است.

* اوج بدسگالی طراحان و تأییدکنندگان این تصمیم

در این بیانیه خاطرنشان شده است: اقدام دولت انگلیس در برچسب‌زنی امنیتی به یک نهاد رسمی یک دولت مستقل، اقدامی سخیف، تحریک‌کننده و ناقض حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است. این تصمیم به‌ویژه در شرایطی که منطقه غرب آسیا در نتیجه یاغی‌گری آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی در وضعیتی بحرانی و تنش‌آلود قرار دارد، اوج بدسگالی طراحان و تأییدکنندگان این تصمیم را نشان می‌دهد.

این بیانیه می‌افزاید: انگلیس که خود سابقه طولانی مداخله در امور داخلی کشور‌ها و سیاست‌های استعماری در اقصی نقاط جهان به‌ویژه در منطقه غرب آسیا دارد، و در جریان تجاوز نظامی اخیر آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران نیز، به اعتراف دبیر کل ناتو، به‌عنوان همدست و مباشر متجاوزان عمل کرد، از هیچ جایگاه اخلاقی برای متهم‌سازی دیگران برخوردار نیست.

در بیانیه وزارت امور خارجه عنوان شده است: در حالی ادعا‌های بی‌اساس امنیتی مبنای این تصمیم خصمانه علیه ایران قرار گرفته است که انگلیس خود میزبان و حامی شبکه‌ها و گروه‌های تروریستی و خشونت‌طلب است.

وزارت امور خارجه در پایان در این بیانیه تصریح کرده است: جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن کلیه حقوق خود بر اساس منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل برای اتخاذ اقدامات متقابل در قبال اقدام ناصواب انگلیس، تأکید می‌کند که مسئولیت تبعات و پیامد‌های مخرب سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک این تصمیم ضد ایرانی بر عهده هیأت حاکمه انگلیس خواهد بود.