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ساعت کاری ادارات این استان تغییر کرد

روابط عمومی استانداری قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با هدف مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه برق، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان قم از روز چهارشنبه ۲۴ تیر تغییر یافت و ضوابط جدیدی برای کاهش مصرف برق ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۴۲
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ساعت کاری ادارات این استان تغییر کرد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری قم در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر، آمده است: در پی ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصمیمات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و با موافقت استاندار قم، نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق اعلام شد.

بر اساس این ابلاغیه، ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان (به‌استثنای واحد‌های عملیاتی خدمات‌رسان، بهداشتی و درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی) از روز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ تعیین شده است و دستگاه‌ها موظفند کسری ساعات کاری را از طریق دورکاری و سایر ظرفیت‌های قانونی جبران کنند.

در این بخشنامه تأکید شده است: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، آموزشی و حوزوی مکلفند نسبت به کاهش حداقل ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و ۷۰ درصدی در ساعات غیراداری اقدام کرده و نظارت مستمر بر اجرای آن داشته باشند.

همچنین تنظیم دمای سیستم‌های سرمایشی بر روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد الزامی بوده و دستگاه‌ها باید از ساعت ۱۱:۴۵ نسبت به خاموش کردن تجهیزات سرمایشی اقدام و تا پایان وقت اداری تمامی تجهیزات غیرضروری را خاموش کنند.

بر اساس این گزارش، شرکت توزیع نیروی برق استان موظف شده است با پایش مستمر مصرف دستگاه‌ها، گزارش عملکرد و موارد عدم رعایت را به استاندار و ستاد مدیریت بحران ارائه کند و مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه خواهد بود.

در این ابلاغیه آمده است: دستگاه‌های خدمات‌رسان و ضروری از جمله مراکز درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، نیرو‌های نظامی و انتظامی از شمول تغییر ساعت کاری مستثنی هستند و باید خدمات خود را بدون وقفه ارائه دهند.

همچنین نحوه فعالیت شعب بانک‌ها نیز مطابق تصمیمات شورای هماهنگی بانک‌های استان خواهد بود.

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