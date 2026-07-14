تصاویر رهگیری ناموفق و اصابت موشک‌های بالستیک ایران به پایگاه آمریکا در...

تصاویر شلیک‌های بامداد و صبح امروز نیروی هوافضای سپاه به پایگاه‌های...

ر پاسخ به تکرار حملات غیرقانونی آمریکا علیه کشورمان، ساعاتی قبل و در دور...