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تعداد بازدید : 2805
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کد خبر:۱۳۸۴۶۳۹
کد خبر:۱۳۸۴۶۳۹
18541 بازدید
نظرات: ۵۰
نبض خبر

چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به سوالی درباره قطعی برق بدون اطلاع قبلی در جمع خبرنگاران گفت: «اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند دیگر این سوال را نمی‌کردید» اظهارات چمران را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا قطع برق بمباران زیرساخت های ایران ویدیو
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واکنش مردم به قطع برق در تهران را ببینید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۵۰
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
29
109
پاسخ
چرا ما نمیزنیم؟ چرا مردم ما باید در اضطراب باشن اما مردم دشمن باید در امنیت به سر ببرن؟ این اخلاق در جنگ به هیچ دردی نمیخوره !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
دروغ میگه هیچ تاسیسات برقی ایران رو نزدند. مشکلات داخلی رو گردن دیگران میندازن تا توجیح کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
خداوند عزوجل قبل از همه چیز به انسان عقل داده وای به روزی که آمریکای جنایتکار زیر ساخت های وطن عزیز ما ایران را بزند!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ایشون بچه نیست و حرف بی حساب نمیزنه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
بهترنیست کمی صلح طلب باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم و از گرما خفه نشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
25
90
پاسخ
ایشان اطلاعات از برق ندارند. هیچ اتفاقی این سه هفته برای تولید برق نبوده است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
شما خودت مگه چیکاره هستی؟ ایشون خبر نداره تو خبر داری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
جنابعالی خبر نداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
5
71
پاسخ
میگه شما اگه بتونید! واضحه که ایشان و ما بقی مسئولین میدونن و از ان سو هم طرف امریکایی هم که میدونه. این وسط فقط ما مردم غریبه ایم که از هیچی خبر نداریم ! یا ما از مریخ اومدیم یا شما ! یه کمی به با مردم رو راست باشید کلی از مشکلات کشور خود بخود حل میشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
6
95
پاسخ
خب ما نمیدانیم لطفا شما که میدانید بفرمایید تا بدانیم. نه مثل اون آقای بگم بگم که هیچ وقت نگفت!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
16
139
پاسخ
مگر نمی‌گفتند مذاکره نکنیم....اینم جنگ برید بجنگید....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
عجب رویی دارین شماها
مرد حسابی این مذاکره چهارمه که دارن میزنن زیرش
چرا نمیفهمی خود همین مذاکره باعث جنگه...وقتی طرف تو مذاکرات شمارو مشعول میکنه و اطلاعاتشو بدست میاره و میفهمه که میتونه هر ازگاهی چندروز بزندتون و بعد اتش بس و مذاکره دوباره خب معلومه جنگ میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
فک کردی منتظر تو می مانیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
خواهان جنگ نیستیم؟؟!!ولی دردفاع حتی ازشما،عده ای مثل من چاره ای نداریم که بجنگیم!؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
مذاکره هم البته کردیم و آمریکا باز مثل همیشه دبه کرد. چیزی که تندروها فهمیدن و یه عده هنوز نمیخان بفهمن!
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
61
27
پاسخ
برق کشورهای پادوی آمریکا در منطقه را بزنید همین الان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
چشم فقط منتظر دستور شما بودن
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
.......
وطن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
امر دیگه ی باشه
ناشناس
| Switzerland |
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
پسر جان جنگ که فیلم سینمایی نیست، هیچ فکر عاقبت کار را کردی، خوب بزنی اونم میاد میزنه، این میان مردم هر دو طرف گرفتار میشند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
81
پاسخ
جناب چمران بفرمایند که چیکار باید کرد که زیر ساختهایمان را نزنند؟
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
20
30
پاسخ
درد من این است که اگر کمبودی هست حالا به هر دلیلی ایا شما مسئولان هم با ما مردم در این کمبود شریک میشوید اقای چمران خدا وکیلی برق منزل شما قطع میشود؟؟؟؟؟؟؟؟ پارسال چطور برق میرفت فقط زمان شهید رئیسی برق نمیرفت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
بابا زمان شهید رئیسی کارخانجات 2روز برق نداشتن نمیگفتن کمی خبر بخون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
زمان آقای رئیسی واقعا خوب بود اوضاع. به جز سالی که آزادسازی ارز انجام داد و لبنیات گرون شدن سالهای بعدش خوب بود. متاسفانه یه عده بازی رسانه ای و جناح بازی میکنن. اون مرحوم که دستش کوتاهه از این دنیا ولی من به شخصه در مورد برق چیزی که دیدم اینه که برق حداقل خانوارها رو قطع نکردن هیچ وقت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
32
پاسخ
لطفا شورای شهر بفرمایید راهکار شما برای مشکلات چیه الان آینده چطوره قراره کم کم آب و برق بره؟ شما که راه حلی ندارید حداقل مردم طبق معمول یه فکری به حال خودشون بکنن ، وگرنه توضیح واضحات رو که همه بالاخره از اخبار میخونن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
اصلا شورای شهر چه ربطی به برق داره.
این سوال رو باید از وزیر نیرو یا برق منطقه ای پرسید
وطن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
چمران همه کاره س نمیدونستی مگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
34
پاسخ
شماها بدانید بس هست
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