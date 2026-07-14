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چمران: اگر میدانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به سوالی درباره قطعی برق بدون اطلاع قبلی در جمع خبرنگاران گفت: «اگر میدانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند دیگر این سوال را نمیکردید» اظهارات چمران را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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چرا ما نمیزنیم؟ چرا مردم ما باید در اضطراب باشن اما مردم دشمن باید در امنیت به سر ببرن؟ این اخلاق در جنگ به هیچ دردی نمیخوره !
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ناشناس| |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ناشناس| |
۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ناشناس| |
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ناشناس| |
۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ایشان اطلاعات از برق ندارند. هیچ اتفاقی این سه هفته برای تولید برق نبوده است
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ناشناس| |
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
میگه شما اگه بتونید! واضحه که ایشان و ما بقی مسئولین میدونن و از ان سو هم طرف امریکایی هم که میدونه. این وسط فقط ما مردم غریبه ایم که از هیچی خبر نداریم ! یا ما از مریخ اومدیم یا شما ! یه کمی به با مردم رو راست باشید کلی از مشکلات کشور خود بخود حل میشن
خب ما نمیدانیم لطفا شما که میدانید بفرمایید تا بدانیم. نه مثل اون آقای بگم بگم که هیچ وقت نگفت!
مگر نمیگفتند مذاکره نکنیم....اینم جنگ برید بجنگید....
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ناشناس| |
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
مرد حسابی این مذاکره چهارمه که دارن میزنن زیرش
چرا نمیفهمی خود همین مذاکره باعث جنگه...وقتی طرف تو مذاکرات شمارو مشعول میکنه و اطلاعاتشو بدست میاره و میفهمه که میتونه هر ازگاهی چندروز بزندتون و بعد اتش بس و مذاکره دوباره خب معلومه جنگ میشه
ناشناس| |
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ناشناس| |
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ناشناس| |
۰۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
برق کشورهای پادوی آمریکا در منطقه را بزنید همین الان
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ناشناس| |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
محمد| |
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
وطن| |
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ناشناس| |
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
درد من این است که اگر کمبودی هست حالا به هر دلیلی ایا شما مسئولان هم با ما مردم در این کمبود شریک میشوید اقای چمران خدا وکیلی برق منزل شما قطع میشود؟؟؟؟؟؟؟؟ پارسال چطور برق میرفت فقط زمان شهید رئیسی برق نمیرفت
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ناشناس| |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ناشناس| |
۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
لطفا شورای شهر بفرمایید راهکار شما برای مشکلات چیه الان آینده چطوره قراره کم کم آب و برق بره؟ شما که راه حلی ندارید حداقل مردم طبق معمول یه فکری به حال خودشون بکنن ، وگرنه توضیح واضحات رو که همه بالاخره از اخبار میخونن
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ناشناس| |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
این سوال رو باید از وزیر نیرو یا برق منطقه ای پرسید
وطن| |
۱۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳