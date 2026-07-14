کرسی لیندسی گراهام به خواهرش رسید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دارلین گراهام نوردون رسما توسط فرماندار کارولینای جنوبی هنری مک مستر سناتور موقت این ایالت تعیین شد.
لیندسی گراهام روز شنبه بر اثر سکته قلبی و پارگی دریچه آئورت مُرد.
دارلین گراهام نوردون درباره جایگزینی برادرش گفت: «این افتخار بزرگی است. لیندسی همیشه در کنار من بوده و اکنون من در کنار او خواهم بود.»
اعلام جانشینی او پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ و برخی مقامات آمریکایی از نوردون خواسته بودند که برای «ادای احترام» به برادرش، عهدهدار کرسی او در سنا شود.
لیندسی گراهام ازدواج نکرد و فرزندی نداشت.
فرماندار کارولینای جنوبی گفت که نوردون باقی مانده دوره گراهام را که قرار است ژانویه ۲۰۲۷ به پایان برسد، در سنا خدمت خواهد کرد.
مک مستر گفت: «لیندسی از خواهر کوچکش مراقبت کرد... باعث افتخار من است که از خواهر کوچکش، دارلین گراهام نوردون، بخواهم که همین حالا کارش را برایش تمام کند... این همان چیزی است که لیندسی میخواست و من قصد دارم از این طریق از او تجلیل کنم.»
دارلین گراهام نوردون کیست؟
گراهام و نوردون والدین خود را در سن پایین از دست دادند. مادر و پدر آنها به فاصله ۱۵ ماه از یکدیگر درگذشتند. گراهام آن زمان ۲۲ ساله و خواهرش ۱۳ ساله بود.
گراهام در حالی که در رشته حقوق تحصیل میکرد و بعدا به نیروی هوایی آمریکا پیوست، رابطه نزدیکی با نوردون داشت. خواهرش بعدها ازدواج کرد و با شوهر و دو فرزندش در کارولینای جنوبی ساکن شد.
در زمان حضور گراهام در ارتش آمریکا، او خواهرش را به فرزندی پذیرفت. او بعدها گفت که این کار برای این بود که در صورت وقوع هر اتفاقی، خواهرش از مزایای نظامی او بهرهمند شود.
نکته قابل توجه در انتخاب خواهر گراهام برای سناتوری این است که نوردون «قبلاً هرگز منصب دولتی نداشته است.»
قبل از مرگ گراهام، جمهوریخواهان با اکثریت ۵۳ به ۴۷ در برابر دموکراتها اکثریت سنا را در اختیار داشتند. هر دو حزب در انتخابات میاندورهای نوامبر (آبان) برای کنترل این مجلس مبارزه میکنند.
شبکه جهانی بیبیسی درباره جانشینی خواهر گراهام نوشت: «سنت دیرینهای وجود دارد که اعضای خانواده پس از فوت، جایگزین قانونگذاران میشوند.»
این رسانه غربی افزود: «طبق گزارش مجلس نمایندگان آمریکا در سال ۲۰۲۵، ۴۵ زن بیوه مستقیما جانشین شوهران مرحوم خود در کنگره شدهاند، ۳۸ نفر در مجلس نمایندگان و بقیه در سنا.»
البته سابقه بیماری رو داشته، ولی خبرش یکم مشکوک میزنه.