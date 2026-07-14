قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۳ تیر
به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو در مقایسه با روز گذشته افزایشی بود.
قیمت دلار امروز
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش، از 149327 (یکصد و چهل و نه هزار و سیصد و بیست و هفت) تومان به 149458 (یکصد و چهل و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت) تومان رسید.
همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به 182,140 (یکصد و هشتاد و دو هزار و یکصد و چهل) تومان رسید.
قیمت یورو امروز
یورو حوالهای امروز با افزایش، از 170492 (یکصد و هفتاد هزار و چهارصد و نود و دو) تومان به 170615 (یکصد و هفتاد هزار و ششصد و پانزده) تومان رسید.
همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، 207,480 (دویست و هفت هزار و چهارصد و هشتاد) تومان در معامله بود.
آخرین نرخ درهم امارات
درهم حواله با افزایش، از 40661 (چهل هزار و ششصد و شصت و یک) تومان به 40696 (چهل هزار و ششصد و نود و شش) تومان رسید.
همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به 50,030 (پنجاه هزار و سی) تومان رسید.
آخرین نرخ پوند
پوند امروز با افزایش به 243,270 (دویست و چهل و سه هزار و دویست و هفتاد) تومان رسید.
آخرین نرخ لیر ترکیه
در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، 3,870 (سه هزار و هشتصد و هفتاد) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا امروز با افزایش به 129,030 (یکصد و بیست و نه هزار و سی) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا امروز با افزایش به 126,400 (یکصد و بیست و شش هزار و چهارصد) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، 132.4 تومان نرخگذاری شد.