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قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۳ تیر

قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۸۲،۱۴۰ (یکصد و هشتاد و دو هزار و یکصد و چهل) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۳۳
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2863 بازدید
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قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۳ تیر

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو  در مقایسه با روز گذشته افزایشی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از 149327 (یکصد و چهل و نه هزار و سیصد و بیست و هفت) تومان به 149458 (یکصد و چهل و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به 182,140 (یکصد و هشتاد و دو هزار و یکصد و چهل) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از 170492 (یکصد و هفتاد هزار و چهارصد و نود و دو) تومان به 170615 (یکصد و هفتاد هزار و ششصد و پانزده) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، 207,480 (دویست و هفت هزار و چهارصد و هشتاد) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از 40661 (چهل هزار و ششصد و شصت و یک) تومان به 40696 (چهل هزار و ششصد و نود و شش) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به 50,030 (پنجاه هزار و سی) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به 243,270 (دویست و چهل و سه هزار و دویست و هفتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، 3,870 (سه هزار و هشتصد و هفتاد) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به 129,030 (یکصد و بیست و نه هزار و سی) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به 126,400 (یکصد و بیست و شش هزار و چهارصد) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، 132.4 تومان نرخ‌گذاری شد.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
2
پاسخ
دلار خیلی ارزان هستش باید الان ۲۴۰ هزار تومان باشه و تا پایان سال ۴۰۰ هزار رو ببینه
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