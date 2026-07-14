رژیم صهیونیستی مدعی ترور فرمانده حماس شد
ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که روز دوشنبه، «اسامه نعیم حمدی شملخ» یکی از فرماندهان یگان دریایی جنبش حماس را ترور کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ به نوشته این روزنامه، عملیات مذکور روز دوشنبه در شهر غزه و به صورت هوایی انجام شده و شملخ که فرمانده یک دسته در یگان دریایی حماس بود، در این حمله به شهادت رسیده است.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که این فرمانده حماس در ماههای اخیر مسئول بازسازی و تقویت توان یگان دریایی این جنبش بوده و در طراحی عملیاتهای دریایی نقش داشته است.
ارتش اشغالگر با ادعای اینکه در حملهای دیگر در شمال نوار غزه، سه عضو دیگر حماس را هدف قرار داده است، بدون ارائه شواهد، اعلام کرد این افراد «تهدیدی فوری» برای نیروهای اشغالگر بودند و به همین دلیل هدف حملات هوایی قرار گرفتند.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتشبس بارها با حملات هوایی، توپخانهای و تیراندازی به مناطق مختلف غزه، مفاد توافق را نقض کرده و به تجاوزات خود علیه فلسطینیان ادامه داده است.
با وجود ادعای ارتش رژیم صهیونیستی، جنبش حماس و منابع رسمی فلسطینی تاکنون خبر مربوط به شهادت فرمانده یگان دریایی این جنبش را تأیید نکردهاند.
در مقابل، منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند که تنها در حملات روز دوشنبه نیروهای اشغالگر به مناطق مختلف این باریکه، دستکم سه فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدهاند.
«احمد الطنانی» تحلیلگر فلسطینی نیز با اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی، هدف از این اقدامات را پاسخ به نیازهای سیاسی «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی دانست و تأکید کرد که تلآویو با افزایش حملات میکوشد با تشدید فشار بر ساکنان غزه، این تصور را برای اسرائیلیها ایجاد کند که اهداف جنگ همچنان قابل تحقق است.
وزارت بهداشت غزه نیز اعلام کرد که از زمان اعلام آتشبس در دهم اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴) تاکنون، یکهزار و ۱۰۸ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و سههزار و ۵۷۸ نفر دیگر زخمی شدهاند. همچنین پیکر ۸۰۰ شهید از زیر آوار خارج شده است.
بر اساس آخرین آمار این وزارتخانه، شمار شهدای جنگ غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۳۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۶۸۶ نفر رسیده است.
رژیم صهیونیستی با وجود ناکامی در دستیابی به اهداف اعلامی خود، از جمله نابودی جنبش حماس، همچنان به حملات نظامی و عملیاتهای هدفمند در نوار غزه ادامه میدهد و با نقض مکرر آتشبس، بحران انسانی در این باریکه را بیش از پیش تشدید کرده است.