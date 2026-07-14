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کد خبر:۱۳۸۴۶۲۹
کد خبر:۱۳۸۴۶۲۹
13221 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

روایت وکیل «امیر تتلو» از آخرین پیگیری‌های قضایی

عاطفه حاذق، یکی از وکلای امیرحسین مقصودلو (امیر تتلو)، با انتشار ویدیویی در فضای مجازی اعلام کرد که پس از مراجعه به زندان تهران بزرگ، روند پیگیری پرونده موکلش را ادامه داده است. او با بیان اینکه پیش‌تر درخواست‌های مربوط به رأی باز، مرخصی و آزادی مشروط برای امیرحسین مقصودلو ارائه شده است، اظهار کرد: «با توجه به اینکه برخی هنرمندان پرحاشیه در حال دریافت مجوز فعالیت در ایران هستند، امیدواریم مسئولان شرایط موکل ما را نیز مورد توجه قرار دهند.»
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۲
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
14
پاسخ
بره دعا کنه که اعدامش نکردن چقدر زن و دخترای مردم را بدبخ کرده اصلان نباید عف میخورد سزاوار اعدام بود و است
پاسخ ها
محمد
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
عزیزم شما تا کلاس چندم درس خوندی؟ نمره ی املا و انشات چند بود؟
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