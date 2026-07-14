عاطفه حاذق، یکی از وکلای امیرحسین مقصودلو (امیر تتلو)، با انتشار ویدیویی در فضای مجازی اعلام کرد که پس از مراجعه به زندان تهران بزرگ، روند پیگیری پرونده موکلش را ادامه داده است. او با بیان اینکه پیش‌تر درخواست‌های مربوط به رأی باز، مرخصی و آزادی مشروط برای امیرحسین مقصودلو ارائه شده است، اظهار کرد: «با توجه به اینکه برخی هنرمندان پرحاشیه در حال دریافت مجوز فعالیت در ایران هستند، امیدواریم مسئولان شرایط موکل ما را نیز مورد توجه قرار دهند.»