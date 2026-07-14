قیمت طلا ۱۸ عیار افت کرد و قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در معامله بود.

به گزارش تابناک؛ بازار امروز طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت طلا و سکه‌ نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش 29 دلاری نسبت به روز گذشته، 4024 (چهار هزار و بیست و چهار) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۷ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 76 میلیون و 600 هزار تومان رسید‌.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ 177 میلیون و 800 هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، ۹۳ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۵۲ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.



آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز بدون تغییر، ۲۷ میلیون تومان فروخته شد.