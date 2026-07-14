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ارتش: سر سوزنی بر سر تنگۀ هرمز کوتاه نمی‌آییم

سخنگوی ارتش: نیروهای مسلح سر سوزنی بر سر تنگۀ هرمز کوتاه نخواهد آمد
کد خبر: ۱۳۸۴۶۲۱
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ارتش: سر سوزنی بر سر تنگۀ هرمز کوتاه نمی‌آییم

به گزارش تابناک؛ امیر محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره واکنش ایران به مداخلات دشمن در تنگه هرمز اعلام کرد: نیروهای مسلح سر سوزنی بر سر تنگۀ هرمز کوتاه نخواهد آمد.

وی گفت: تنگه هرمز هرگز با جنگ، شرارت و تجاوزهای آمریکا بازنخواهد شد.

احترام به حقوق ملت ایران تنها راه بازگشایی تنگه هرمز است.

وی همچنین در ادامه یادآور شد: موظف هستیم انتقام خون شهدا به‌ویژه رهبر شهید انقلاب را بگیریم.

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