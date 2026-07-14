En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2724
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۴۶۱۸
کد خبر:۱۳۸۴۶۱۸
25834 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

تصاویر حمله موشکی از بحرین به ایران

تصویر تازه از موج حملات موشکی آمریکا از خاک بحرین به سمت ایران را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله موشکی آمریکا به ایران ویدیو جنگ ایران و آمریکا پایگاه آمریکا در بحرین حمله آمریکا به ایران
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
لفاظی ترامپ: هفته بعد همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌های‌ ایران را می‌زنیم
تقاضای مذاکره نخواهیم داد، سر تنگه را هم گشاد نمی‌کنیم
تصاویر دیوانه کننده از انهدام پایگاه آمریکا توسط موشک‌های ایران
تصاویر اصابت موشک‌های ایران به پایگاه آمریکا
اهدافی که ایران در دو روز گذشته هدف قرار داد
تصاویر شلیک‌های تازه موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...
تصاویر حمله آمریکا به قایق‌های ماهیگیری مردم
تصاویر تازه پاسخ سریع و قاطع ایران به حمله آمریکا
تصاویر فرود هواپیمای ایران در فرودگاه دیگر یمن پس از حمله عربستان
تصاویر اصابت موشک ایران به واحد موشکی ارتش آمریکا
پنج ویدیو از حملات موشکی امروز سپاه پاسداران به آمریکا
لحظات حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
تصاویر پایگاه آمریکا پس از اصابت موشک‌های ایران
تصاویر موج تازه حمله ارتش به مواضع آمریکا
هشت ویدیو از اصابت و انهدام موشک‌های یمن در عربستان
شش ویدیو از حملات وحشیانه تازه آمریکا به جنوب ایران
تصاویر تازه از حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا
لحظات بارش و اصابت موشک‌های ایران به آمریکایی‌ها در کویت و بحرین
تصاویر بمباران‌ پل آق قلا را می‌بینید
تصاویر انهدام موقعیت حیاتی آمریکا در کویت
تصاویر میزان خسارات به برج دریایی چابهار
تصاویر تجاوز شبانه آمریکا به خاک ایران
تصاویر تازه از درون بیت رهبری پس از بمباران
لحظات حمله سنگین هوایی عربستان علیه هواپیمای ایران!
تصاویر حملات سهمگین سحرگاهی سپاه به 80 موضع آمریکا
تصاویر آمریکا از تجاوز به خاک ایران
تصاویر حملات ایران به مقرهای تجزیه طلبان
تصاویر پایگاه آمریکا در بحرین پس از اصابت پرتابه‌های ایران
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران
تصاویر حملات تازه آمریکا به اسکله عسلویه
تصاویر تازه حملات رژیم آمریکا به ایران
تصاویر ماهواره‌ای از ویرانی پایگاه آمریکا پس از حمله تازه ایران
تصاویر حملات تازه پهپادی ایران به پایگاه‌های آمریکا
تصاویر شلیک موشک از بحرین به خاک ایران
تصاویر ماهواره‌ای از انهدام پایگاه آمریکا در بحرین
شش ویدیو از حملات موشکی آمریکا از کویت به ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۳
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
5
18
پاسخ
چرا کاخ آل خلیفه را نمیزنید؟ بهشون فشار وارد کنید و از هستی ساقط شون کنید. کاری کنید مردم بریزن توی خیابان. پل رابط بحرین و عربستان راهم بزنید.
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
16
پاسخ
اجازه ندین عادی سازی بشه. گام به گام دارن تغییر موازنه ایجاد میکنن، در حدی که رسیدیم به موشک زدن بحرین به ایران. بزنین پل ملک فهد و کاخ حکامشون رو و تهدید کنید به نابودی کامل در صورت تکرار. کوتاه بیاید اونا ادامه میدن.
به جای حمله به ده هدف، تمرکز کنید روی بحرین، بعد امارات، بعد کویت… اهداف کوچک و قابل دسترس.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
عزیزم بحرین نزده، امریکا از خاک بحرین زده. البته که چیزی از مسئولیتهای بحرین کم نمیکنه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل