نبض خبر
تصاویر حمله موشکی از بحرین به ایران
تصویر تازه از موج حملات موشکی آمریکا از خاک بحرین به سمت ایران را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر حمله موشکی آمریکا به ایران ویدیو جنگ ایران و آمریکا پایگاه آمریکا در بحرین حمله آمریکا به ایران
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۳
چرا کاخ آل خلیفه را نمیزنید؟ بهشون فشار وارد کنید و از هستی ساقط شون کنید. کاری کنید مردم بریزن توی خیابان. پل رابط بحرین و عربستان راهم بزنید.
اجازه ندین عادی سازی بشه. گام به گام دارن تغییر موازنه ایجاد میکنن، در حدی که رسیدیم به موشک زدن بحرین به ایران. بزنین پل ملک فهد و کاخ حکامشون رو و تهدید کنید به نابودی کامل در صورت تکرار. کوتاه بیاید اونا ادامه میدن.
به جای حمله به ده هدف، تمرکز کنید روی بحرین، بعد امارات، بعد کویت… اهداف کوچک و قابل دسترس.
به جای حمله به ده هدف، تمرکز کنید روی بحرین، بعد امارات، بعد کویت… اهداف کوچک و قابل دسترس.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳