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شهادت خانواده یک محیط‌بان هرمزگانی در حمله آمریکا

مدیرکل محیط زیست هرمزگان گفت: اعضای خانواده یکی از محیط بانان هرمزگان در حمله آمریکا به یک پست محیط بانی در شهرستان حاجی آباد شهید شدند.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۱۷
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2108 بازدید
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شهادت خانواده یک محیط‌بان هرمزگانی در حمله آمریکا

 

به گزارش تابناک به نقل از مهر، حبیب مسیحی تازیانی اظهار کرد: اعضای خانواده محیط بان جواد حسن زاده در حمله بامداد سه شنبه آمریکا به پست سرمحیط بانی روستای سیدجوذر در شهرستان حاجی آباد واقع در شمال هرمزگان به شهادت رسیده اند.

مسیحی تازیانی ضمن تسلیت این رویداد تصریح کرد: اعضای خانواده این محیط بان شامل عروس و ۲ فرزند پسر وی بودند که در این حمله ددمنشانه که برگ جدیدی از رویکرد جنایتکارانه آمریکاست به شهادت رسیدند.

وی اضافه کرد: مصونیت عرصه های محیط زیستی و محیط بانان و تمام موارد این حوزه در تمام قوانین بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است.

مسیحی تازیانی خاطرنشان کرد: شهادت مظلومانه این خانواده بی گناه بی تردید مصداق جنایت جنگی است که لازم است تمام نهادهای بین‌المللی نسبت به آن واکنش نشان دهند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
7
پاسخ
خانواده محیط‌بان در پست محیط‌بانی؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
بابا چقدر از مرحله پرتید.
مشاغلی هست که هم دستمزد بالایی ندارد و هم دوری زیاد از خانواده دارد. فلذا، یک خانه سازمانی معمولاساده در اختیار نیرو قرار می گیرد که خانواده ش در آنجا باشند. بعد از اتمام سمت هم از او می گیرند.
عجیب بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
2
پاسخ
معمولا محیط بانی ها نوعی خانه سازمانی لست. لین شکل محیط بانی در بسیاری کشورها متداول است.
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