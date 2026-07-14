عکس: برندگان جایزه «Earth Photo»؛ از رد دست شکارچیان تا روایت رنج‌های طبیعت

برگزیدگان جوایز عکاسی «Earth Photo» امسال، با ارائه تصاویری تأمل‌برانگیز از مبارزه با قاچاق حیات‌وحش، فُک‌های گرفتار و آوارگی ناشی از تغییرات اقلیمی، برنده جوایز شدند؛ مجموعه‌ای که از ترفندهای علمی برای متوقف کردن شکارچیان تا چهره واقعی بحران‌های زیست‌محیطی را به تصویر می‌کشد.