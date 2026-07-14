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کد خبر: ۱۳۸۴۶۱۲
بازدید: ۱۹۳۴

عکس: برندگان جایزه «Earth Photo»؛ از رد دست شکارچیان تا روایت رنج‌های طبیعت

برگزیدگان جوایز عکاسی «Earth Photo» امسال، با ارائه تصاویری تأمل‌برانگیز از مبارزه با قاچاق حیات‌وحش، فُک‌های گرفتار و آوارگی ناشی از تغییرات اقلیمی، برنده جوایز شدند؛ مجموعه‌ای که از ترفندهای علمی برای متوقف کردن شکارچیان تا چهره واقعی بحران‌های زیست‌محیطی را به تصویر می‌کشد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل برگزیدگان جوایز عکاسی Earth Photo
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.