عکس: برندگان جایزه «Earth Photo»؛ از رد دست شکارچیان تا روایت رنجهای طبیعت
برگزیدگان جوایز عکاسی «Earth Photo» امسال، با ارائه تصاویری تأملبرانگیز از مبارزه با قاچاق حیاتوحش، فُکهای گرفتار و آوارگی ناشی از تغییرات اقلیمی، برنده جوایز شدند؛ مجموعهای که از ترفندهای علمی برای متوقف کردن شکارچیان تا چهره واقعی بحرانهای زیستمحیطی را به تصویر میکشد.
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برچسبها:عکس بین الملل برگزیدگان جوایز عکاسی Earth Photo
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