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حضور غیرمنتظره احمدی‌نژاد در مجمع تشخیص!

احمدی‌نژاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافت.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۱۰
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39444 بازدید
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۲۸

حضور غیرمنتظره احمدی‌نژاد در مجمع تشخیص!

به گزارش تابناک؛ کانال خبری منسوب به رئیس دولت های نهم و دهم اعلام کرد: محمود احمدی‌نژاد در آخرین نشست کمیسیون اقتصادی مجمع که روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ برای بررسی راهکارهای عبور از وضع موجود اقتصادی تشکیل شد، حضور یافت و تجربیات و دیدگاههای خود را با اعضای مجمع در میان گذاشت.

همچنین دفتر محمود احمدی نژاد شب گذشته با صدور اطلاعیه ای به گزارش روزنامه نیویورک تایمز پاسخ داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

روزنامه نیویورک تایمز در ۳۰ اردیبهشت ماه گذشته با انتشار خبری کاملا کذب علیه آقای دکتر احمدی نژاد، کوشید تا با سواستفاده از حساسیت های سیاسی ناشی از تهدیدات نظامی، افکار عمومی را مشوش کند و با توجه به محبوبیت مردمی گسترده ایشان، به جنگ روانی علیه قاطبه ملت شریف ایران بپردازد. 

بی اعتبار بودن روزنامه مذکور و مضحک بودن سناریوی مطرح شده، مانع از این بود که به آن اعتنا شود. این روزنامه که به انتشار اخبار فیک و دروغ پردازی مشهور است، برای جبران ناکامی خود، اکنون و پس از ۵۵ روز مجددا ضمن طرح همان سناریوی مفتضح، کوشیده است با دادن شاخ و برگ به شجره خبیثه دروغ، فتنه انگیزی نماید. 
این روزی نامه که در قبال دریافت وجه، حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و معلوم الحال است، برای جا انداختن ادعای سخیف خود، مدعی شده است که آقای احمدی نژاد در حصر خانگی قرار دارد. 

ما اگرچه همچنان بر این باور هستیم که ادعاهای هالیوودی روزنامه نیویورک تایمز نیازی به تکذیب ندارد، اما بنا به ملاحظات سیاسی و شرایط حساس کشور و برای دفع فتنه دشمنان، ضمن تکذیب قاطع همه ادعاهای سراسر دروغ جریده بی آبروی نیویورک تایمز و عوامل پلید و پلشت دست اندرکار فتنه مذکور، به مردم عزیز و شریف ایران بزرگ و سربلند اعلام می کنیم که فرزند محبوب و خدومشان سرافراز و استوار، چونان همیشه مشغول امور جاری و در خدمت یکایک آن بزرگواران است.

دفتر دکتر احمدی نژاد

۲۳ تیرماه ۱۴۰۵
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
11
44
پاسخ
لباسشون برای این فصی یکم گرم نیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
به پزشکیان جونتون که مملکت را بدبخت کرد بگو کاپشنشو در بیاره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
دارندگی و برازندگی
ناشناس
| France |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
پزشکیان مملکت رو بدبخت کرد؟ یعنی قبلی ها مملکت رو خوشبخت کردند؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
حالیش نیست گرما سرما چه فرقی دارن
بازنشسته حداقلی بگیر مفلس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
نیاز به تکذیب کردن او نبود و نیست

عملکرد ۸ ساله مخرب او و معاونانش و جلیلی ، با گرفتن قطعنامه تحریمی کمر شکن که گفتند کاغذهای پاره بی ارزش هستند
کشور را نابود کردند
و فقر و فلاکت و فساد و اختلاس و رانت خواری را در کشور رواج دادند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
43
142
پاسخ
باعث و بانی و شروع کننده همه این مشکلات همین اقا بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
سکوت کن
علی دهقانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
چرا ؟ چون صنعت هسته ای را خودکفا کردند و ایران را از وابستگی خارجی بی نیاز کردند!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
۱۲:۴۰
در برابر ظلم هایی که کرد به مردم ایران، سکوت نمیکنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
درود بر دکتر محمود احمدی‌نژاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
62
49
پاسخ
چه اعتماد به نفسی !! محبوبیت گسترده ایشان خخخخ ! این آقا از زمانیکه منحرف شد ودر برابر آقای شهیدمان قرار گرفت جایگاه مردمی خودشو از دست داد و منفور شد ! اگه کمی عقل داشت بر خلاف توصیه تمام مسئولین سیاسی وامنیتی اون سفرها را نمیرفت که حالا براش حرف در بیارن .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
باشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
تا نباشد چیزکی مردم نگوید چیزها
البته فقط ایشونم نیست که آمریکاییا دنبال پروژه کردنش هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
14
49
پاسخ
چه خوب که اعلام کرد، ! نگران بودم .!
الان همه ی مشکلات مملکت حل شد!
الان هم نگران خودش ، بیانیه داده.
تا دیروز لال بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
49
پاسخ
واقعا مصونیتی که برخی افراد دارند، تعجب آور است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
8
43
پاسخ
و تجربیات و دیدگاههای خود را با اعضای مجمع در میان گذاشت.

محمود تجربیاتشو برای کتاب خاطره نویسی نگه داره بهتره... با همون تجربیات ایشون استارت به قهقرا رفتن جامعه خورد..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
0
پاسخ
مرگ بر اسرائیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
0
پاسخ
وای خدا ...ما چقدر نگران حالش بودیم از بس نگران بودیم شبها پشت پلکمون تا صبح باز بود !!! نیویورک تایمز بدجنس دیگه دروغ نگو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
0
پاسخ
مگه محل کارش نیست حضور غیرمنتظره چه صیغه آبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
0
پاسخ
ببین این آدم چه اطلاعاتی در اختیار دارد که کسی نمی تواند او را زیر سوال ببرد در حالیکه از حصر نخست وزیر معتمد امام نزدیک به ۱۶ سال می گذرد ؟!
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