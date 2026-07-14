داماد با اسپری دفاعی جان پدرزن را گرفت!

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سرهنگ مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: این حادثه پس از اختلاف خانوادگی بر سر تحویل یک واحد آپارتمان در شهرک شریعتی واقع در خانی‌آباد تهران رخ داد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ادامه داد: متهم به همراه همسر و وکیل خانواده در محل حضور داشت که حین مشاجره لفظی با پدرزنش اقدام به پاشیدن اسپری دفاع شخصی به صورت او کرد که باعث مرگ مرد ۷۳ ساله شد.

سرهنگ مرتضی نثاری اظهار کرد: پس از فرار متهم، سرانجام کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه وی را در تهران شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند.