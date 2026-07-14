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علت قطعی برق؛ حمله آمریکا به تاسیسات انرژی

رئیس شورای شهر تهران گفت: برای نامگذاری معبر به نام رهبر شهید تدابیری اندیشیده شده است.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۰۲
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9094 بازدید
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علت قطعی برق؛ حمله آمریکا به تاسیسات انرژی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مهدی چمران در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز موضوعی در رابطه با حمل و نقل عمومی با حضور شهردار تهران بررسی می‌شود، اظهار کرد: لایحه حمایت از معیشت شهروندان در پی حملات صهیونیستی- آمریکایی نیز در دستور قرار دارد.

به گفته وی؛ همچنین گزارش حسابرسی سازمان آتش‌نشانی برای سال مالی ۱۴۰۴ بررسی خواهد شد. طرح خوبی در راستای رعایت پدافند غیرعامل در فضا‌های زیرسطحی تهیه شده که امروز بررسی می‌شود.

وی در خصوص آگهی استخدام در بانک شهر و دریافت هزینه از افراد برای ثبت‌نام، یادآور شد: بنده در جریان استخدام بودم، اما از هزینه اطلاعی نداشتم البته ارتباطی به شورا ندارد و این بانک رسمی است و بر اساس قوانین خود پیش می‌رود. اگر قانون اجازه می‌دهد مشکلی ندارد، اما اگر قانونی نیست باید بررسی شود.

چمران ادامه داد: اگر کشمکش وجود نداشته باشد امروز بحث حمل و نقل عمومی رایگان تمام می‌شود. موضوع استمرار رایگان بودن نیست بلکه بحث بر گسترش چتر حمایتی از اقشار نیازمند است.

به گفته وی؛ پیشنهاد بنده این است که دو یا سه قشر را به موارد قبلی اضافه کنیم و مسئله خاتمه یابد.

وی با اشاره به شهدای ما زیاد، اما معابر برای نامگذاری کم است، یادآور شد: اعلام کردیم که فلسفه نامگذاری را تغییر دهیم. برای نامگذاری معبر به نام رهبر شهید تدابیری اندیشیده شده، اما به دلیل برگزاری مراسم تشییع هماهنگی‌ها با دفتر مقام معظم رهبری انجام نشده بود که صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه رهبر شهید معمولا از طرح‌های عمرانی بازدید نمی‌کردند، گفت: بوستان ولایت به دلیل علاقه شدید رهبر شهید به فضای سبز مورد بازدید قرار گرفت. بوستان یاس فاطمی نیز دیگر پروژه‌ای بود که ایشان روز اول فروردین از آن بازدید کردند و در آن زمان قول داده شد که بوستان ظرف ۱۵ روز آماده شود که این وعده عملیاتی شد.

چمران با اشاره به بازدید رهبر شهید از وضعیت کوه‌های شمال تهران، خاطرنشان کرد: توصیه‌های ایشان مبنی بر توسعه فضای سبز و جلوگیری از کوه‌خواری و زمین‌خواری بود.

وی خاطرنشان کرد: رهنمود‌های مقام معظم رهبری برای شورا‌ها و شهرداری‌ها توسط شورای شهر مشهد جمع آوری شده و به شورای تهران هم ارائه شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مباحث مطرح شده در رابطه با وضعیت درآمد‌های پایدار در دوره ششم مدیریت شهری گفت: این بحث طولانی است و بنده بی سند و مدرک در مورد آن صحبت نمی‌کنم، اما می‌توانیم بگوییم که درصد درآمد‌های پایدار نسبت به قبل افزایش یافته است.

به گفته وی؛ کمیسیون ماده پنج شرایط دیگری دارد و شهرداری‌ها پروژه‌های خود را ارائه می‌دهند و این کمیسیون این طرح‌ها را تایید می‌کند.

وی در خصوص قطعی برق و با بیان اینکه ما یکبار وزیر نیرو را به شورا دعوت کردیم که فرصت برای حضور فراهم نشد، تصریح کرد: پس از آن وزارت نیرو با شهرداری تهران تفاهماتی داشت، اما موضوعی پیش نیامد که نیاز به حضور وزیر در شورا داشته باشد.

وی گفت: در مورد وضعیت برق ابتدا باید دید چند نقطه تاسیسات برق را مورد اصابت قرار داده‌اند سپس در مورد آن سوال کنید.

در ادامه حاشیه شورای شهر از ندا سلیمی، پرستاری که ناجی سه نوزاد تازه متولدشده زیر موشک‌باران شد نیز تقدیر شد.

چمران در صحن شورا نیز با بیان اینکه در هیچ جای دنیا تشییعی همانند تشییع آقای شهید ایران را شاهد نبوده‌ایم، اظهار کرد: صفحه‌ای نو برای ایران اسلامی در دنیا گشوده شد. دید دنیا به مردم ایران تغییر کرد. جایگاه ایران ما به رغم تلاش‌های مذبوحانه ترامپ، تغییر یافته است.

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معبر رهبرشهید مهدی چمران تاسیسات برق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
5
60
پاسخ
علت قطعی برق؛ حمله آمریکا به تاسیسات انرژی
درست میگه قطعی برق سالهای بعد هم مقصر آمریکاست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
سالهای قبل هم تقصیر آمریکاست!
ناشناس
|
France
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
25
پاسخ
تصمیمات غیر منطقی
حمل و نقل در دنیا رایگان نیست بلکه بستری ایجاد میشه که منافع مردم در استفاده از حمل و نقل عمومی باشه
این چه حمایتی هست؟
یه نیازمند مگر چقدر به مترو و ... نیاز داره و چقدر از هزینه زندگیش هست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
رایگان کردنش به علت کمبود سوخت بنزین و زدن پالایشگا های کشوره.. میخوان مردم کمتر خودرو بیارن که بنزین کمتری مصرف بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
41
پاسخ
سال های قبل هم برق می رفت
میرزا حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
41
پاسخ
قطعی آب برق گاز دوباره شروع شد بازم همون همیشگی مقصر کیه همون همیشگی آمریکا... اصلا اگر آمریکا وجود نداشت مقصری وجود نداشت
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
39
پاسخ
رئیس، سالهای گذشته که حمله نبود کی مقصر ه؟ گویا اطلاعات شما خیلی ضعیفه درمورد برق
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
9
پاسخ
ما قرار بود در مقابل چشم سر بزنیم تاسیسات منطقه که در خدمت تروریستهای امریکایی هستند بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
1
پاسخ
حمل و نقل عمومی رایگان گامی مهم در حمایت از حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هواست.
کریمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
14
پاسخ
رایگان شدن مترو و اتوبوس کار خوب و اثرات مفیدی دارد ولی به شرط اینکه با کارت ملی رفت و آمد صورت پذیرد که این یارانه به ایرانی جماعت برسد نه ملیونها خارجی و ... و برای خارجیها پول به صورت آزاد دریافت گردد.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
17
پاسخ
همیشه‌برای پاک کردن صورت مسعله تخته پاکن مسولین توجیبشون اماده هست حتی زاپاسشم دارن
شما درطول چنددهه چشم اندازتون برازیرساختها چو فرداشودفکرفردا
کنیم بوده.یادم‌به مزاحی افتاد.طرف سوارشتربودوپشمک میخوردیکی‌ازپایین‌بهش گفت مشتی اون بالاچی میخوری بهش گفت اگر
بادبیادهیچی....
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