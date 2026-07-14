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واکنش هند به کشته‌شدن ملوان هندی در تنگه هرمز

به دنبال مقابله با دو نفتکش متخلف متعلق به امارات در مجاوزت تنگه هرمز، وزارت خارجه هند معاون سفیر ایران در دهلی نو را احضار کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۵۹۲
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2736 بازدید
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۹

واکنش هند به کشته‌شدن ملوان هندی در تنگه هرمز

دو فروند نفتکش غول‌پیکر متعلق به امارات به نام‌های مومباسا بی و ال‌بحیه، بامداد امروز در آب‌های عمان هدف حمله قرار گرفتند. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش‌ها، فرماندهی تروریستی مرکزی ارتش آمریکا در منطقه (سنتکام) در حال پشتیبانی از این نفتکش‌ها بود. 

پیشتر ایران اعلام کرده که بخش جنوبی تنگه هرمز موسوم به «کریدور عمانی» امنیت ندارد.طبق گزارش‌ها، در نتیجه حمله به نفتکش مومباسا بی یک خدمه هندی کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند که چهار نفر از آنها به شدت زخمی شدند.

طبق گزارش ایندیا تودی و دیگر رسانه‌های هندی، وزارت خارجه این کشور محمد جواد حسینی را احضار کرد تا اعتراض خود را نسبت به حملات ایران به نفتکش‌ها اعلام کند.به گفته وزارت خارجه هند، این حملات ضمن آتش‌سوزی در نفتکش‌ها خسارات مادی به هر دو نفتکش وارد کرده است. آتش‌سوزی‌ها تحت کنترل قرار گرفته‌اند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
9
12
پاسخ
وا
برو سفیر آمریکا را احضار کن که عرضه محافظت نداره
پاسخ ها
یک ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
امریکا از نفت کشها به عنوان سپر انسانی ناوهای خود بهره می برد
ایران باید خود ناوها را کاملا زیر ضرب ببرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
6
11
پاسخ
مگه امریکا نگفت تنگه بازه و ما محافظت میکنیم و 20 درصد هم عوارض می گیریم؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
4
پاسخ
من در عجبم چرا در اون تفاهم نامه به جای " عبور از تنگه ی هرمز طبق ترتیبات ایرانی " ننوشتند " عبور از تنگۀ هرمز فقط طبق مجوز ایران " یا " عبور از تنگۀ هرمز با تایید ایران " . اون کلمۀ ترتیبات رو طرف آمریکایی هر جور بخواهد تفسیر می کند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
7
12
پاسخ
به جای احضار سفیر ایران بهتره کشتی هاتون با اجازه ایران دز تنگه عبور کنه تا خطری تهدیدشون نکنه به ایران احترام بذارید
هما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
6
پاسخ
قابل توجه وزارت خارجه ایران. برای یک ملوان هندی در یک کشتی متجاوز سفیر ایران احضار شده برای انهمه ملوانان غیور بی سلاح دنا چه کسی را احضار کردید؟
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
8
پاسخ
هنوز دلم بابت ناوچه دنا و شهدای مظلوم اش خون

هند باید بخاطرش جواب پس بده ، ۱۰۴ ملوان زبده مفت ازبین رفتند ( تجهیزات رو میشه جایگزین کرد اما انسان متخصص رو به سختی فراوان و زمان زیاد که شاید اصلا دیگه جایگزینی براش پیدا نشه )

فقط بخاطر شرکت در رژه خیابانی !!!!!!!!!!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
8
پاسخ
ناراحت کننده است نه؟ فکر کنید ما از شهادت پرسنل ناوشکن دنا که با خیانت آشکار دولت هند به شهادت رسیدند چگونهکنار بیائیم؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
5
پاسخ
ایران که هشدار داده بود فقط از مسیری که معرفی میشه عبور کنند و مسیرهای دیگر امنیت ندارد چرا تخلف کردند؟ فکر کردند میتونن ایران رو دور بزنن و به سخره بگیرند؟ از خودشان بازخواست کنند که چرا چنین ریسک بزرگی کردند
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