به دنبال مقابله با دو نفتکش متخلف متعلق به امارات در مجاوزت تنگه هرمز، وزارت خارجه هند معاون سفیر ایران در دهلی نو را احضار کرد.

دو فروند نفتکش غول‌پیکر متعلق به امارات به نام‌های مومباسا بی و ال‌بحیه، بامداد امروز در آب‌های عمان هدف حمله قرار گرفتند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش‌ها، فرماندهی تروریستی مرکزی ارتش آمریکا در منطقه (سنتکام) در حال پشتیبانی از این نفتکش‌ها بود.

پیشتر ایران اعلام کرده که بخش جنوبی تنگه هرمز موسوم به «کریدور عمانی» امنیت ندارد.طبق گزارش‌ها، در نتیجه حمله به نفتکش مومباسا بی یک خدمه هندی کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند که چهار نفر از آنها به شدت زخمی شدند.

طبق گزارش ایندیا تودی و دیگر رسانه‌های هندی، وزارت خارجه این کشور محمد جواد حسینی را احضار کرد تا اعتراض خود را نسبت به حملات ایران به نفتکش‌ها اعلام کند.به گفته وزارت خارجه هند، این حملات ضمن آتش‌سوزی در نفتکش‌ها خسارات مادی به هر دو نفتکش وارد کرده است. آتش‌سوزی‌ها تحت کنترل قرار گرفته‌اند.