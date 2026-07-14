جزئیات حملهٔ دیشب آمریکا به بوشهر و چغادک
محمد مظفری فرماندار بوشهر صبح امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه نقض تفاهم از سوی دشمن آمریکایی، شب گذشته طی سه نوبت ۲ نقطه در این شهرستان هدف حمله قرار گرفت که بر اساس ارزیابیهای اولیه، این حوادث تاکنون هیچگونه آسیب جانی یا مجروحی نداشته است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی افزود: این حملات در یکی از مناطق شهر بوشهر و یک منطقه در محدوده شهر چغادک ثبت شده است.مظفری بیان کرد: بر اساس ارزیابیهای اولیه، این حوادث تاکنون هیچگونه تلفات جانی یا مجروحی در پی نداشته و هماکنون نیز شرایط در شهرستان بوشهر در آرامش است.
فرماندار بوشهر از شهروندان خواست علاوه بر حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیههای مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و از توجه و بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.
مظفری تأکید کرد: دستگاههای مسئول در صورت وجود هرگونه اطلاعات جدید، آن را از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهند کرد.