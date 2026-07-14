حذف زودهنگام تکواندوی ایران از جام جهانی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم ملی تکواندوی مردان ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی تکواندو در کره جنوبی، ناباورانه برابر تایلند شکست خورد و خیلی زود از دور رقابت‌ها کنار رفت.

پیام خانلرخانی در این مسابقه، امیرسینا بختیاری، امیررضا صادقیان و محمدحسین یزدانی را به عنوان ترکیب اصلی تیم ملی به میدان فرستاد. ایران با داشتن ۶ عنوان قهرمانی جام جهانی، پرافتخارترین تیم این رقابت‌هاست.

رقابت‌های جام جهانی تیمی تکواندو فردا چهارشنبه با برگزاری مسابقات بخش زنان ادامه خواهد یافت و روز پنجشنبه نیز مسابقات تیمی مختلط برگزار می‌شود.