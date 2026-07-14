حذف زودهنگام تکواندوی ایران از جام جهانی
تیم ملی تکواندوی مردان ایران با شکست در دور نخست جام جهانی از دور مسابقات کنار رفت.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم ملی تکواندوی مردان ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی تکواندو در کره جنوبی، ناباورانه برابر تایلند شکست خورد و خیلی زود از دور رقابتها کنار رفت.
پیام خانلرخانی در این مسابقه، امیرسینا بختیاری، امیررضا صادقیان و محمدحسین یزدانی را به عنوان ترکیب اصلی تیم ملی به میدان فرستاد. ایران با داشتن ۶ عنوان قهرمانی جام جهانی، پرافتخارترین تیم این رقابتهاست.
رقابتهای جام جهانی تیمی تکواندو فردا چهارشنبه با برگزاری مسابقات بخش زنان ادامه خواهد یافت و روز پنجشنبه نیز مسابقات تیمی مختلط برگزار میشود.
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