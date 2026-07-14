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وزیر جنگ اسرائیل: از ویرانی غزه لذت می‌برم!

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جریان بازدید از شمال نوار غزه، با افتخار درباره ویرانی‌های به بار آمده با جنایات این رژیم صحبت کرد و آن را «نتیجه سیاستی حساب‌شده» خواند و گفت که تماشای این صحنه‌ها به او «حس خوبی» می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۸۴۵۸۳
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1497 بازدید
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۷
وزیر جنگ اسرائیل: از ویرانی غزه لذت می‌برم!

اسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قصد دارد ۳ کانون شهرک‌سازیِ دارای رویکرد نظامی در این باریکه ایجاد کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، کاتز در پاسخ به پرسشی درباره احساسش نسبت به صحنه‌های ویرانی در غزه، بدون تردید پاسخ داد: «حس خوبی است، مگر نه؟» وی گفت که «همه این‌ها نتیجه سیاستی حساب‌شده با هدف حذف تهدیدهاست.»

وی افزود: «به جای روش یورش - ورود و خروج - ارتش اسرائیل اکنون در داخل است، خرابکاران بیرون هستند و خانه‌ها ویران شده‌اند.»

شبکه ۱۴ رژیم اشغالگر گزارش داد: «یکی از بحث‌برانگیزترین لحظات این بازدید زمانی بود که کاتز هدف استراتژیک جدیدی را مطرح کرد که عبارت از ایجاد حضور دائمی یهودیان در شمال نوار غزه است.»

کاتز گفت: «قصد دارم سه هسته ناحال را که ماهیتی نظامی دارند - در مکان‌هایی که پیش از عقب‌نشینی اسرائیل از نوار غزه در سال ۲۰۰۵ وجود داشتند، در شمال نوار غزه احداث کنم.»

هسته‌های «ناحال» گروه‌هایی جوان با ماهیت نظامی-شهرک سازی هستند که از لحاظ تاریخی برای ایجاد مجتمع‌های مسکونی یا شهرک‌های جدید صهیونیستی از آن‌ها استفاده می‌شد که بعداً این مکان‌ها به شهرک‌های غیرنظامی تبدیل می‌شدند.

کاتس ادعا کرد که این اقدام «از نظر امنیتی ضروری» است و مدعی شد: «این کار کنترل و دفاع از شهرک‌ها را تقویت می‌کند و این چیزی است که در زمان مناسب به آن نیاز داریم.»
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
22
پاسخ
فقط يك ادم رواني از خرابه هاي زندگي ديگران لذت ميبره
چرا روانپزشكان دنيا براي اين حرفش بيانيه نميدن؟!؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
تمام صهیونیستهای مهاجر روانی هستند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
21
پاسخ
تو که از مهنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند ادمی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
13
پاسخ
لینسی گراها هم زیاد دنبال لذت بود پیر مرد منحرف و فاسدی هم بود حتی از نظر جنسی اما الان تو جهنم ابدیت روحش در عذاب و تاریکی مطلقه. تو هم به زودی میری و خواهی دید مجازات عمل چیه.
حضرت عزرائیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
13
پاسخ
به زودی میری پیش رفیقت گراهام ملعون
خوش بگذره !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
11
پاسخ
بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت ؟ خدایا شکرت که مرگ رو در این دنیا قرار دادی تا جنایتکاران رو مثل علف هرز درو کنه . جناب کاتس لذت واقعی رو در اون دنیا خواهی چشید و نتیجه اعمالت واقعا دیدنیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
12
پاسخ
خدایا. این چه قومی بود که کمکشون کردی؟
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