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پوستر فیفا برای مرحله نیمهنهایی جام جهانی
پوستر فیفا به بهانه شروع مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شد.
کد خبر:
۱۳۸۴۵۸۱
تاریخ انتشار:
۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۱
14 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۴۵۸۱
|
۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۱
14 July 2026
|
2361
بازدید
2361
بازدید
|
۱
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فیفا
جام جهانی
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
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0
پاسخ
هری کین کو؟
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