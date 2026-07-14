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تعداد بازدید : 4352
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کد خبر:۱۳۸۴۵۶۷
کد خبر:۱۳۸۴۵۶۷
40500 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

قطع برق صداوسیما و استفاده از نور فلش موبایل را ببینید!

پخش زنده شبکه ورزش با اتفاقی غیرمنتظره همراه شد. در حالی که برنامه به‌صورت زنده روی آنتن بود، برق استودیو قطع شد و فضای برنامه برای لحظاتی در تاریکی فرو رفت. در ادامه، مجری برنامه برای اینکه اجرای زنده متوقف نشود، فلش تلفن همراه خود را روشن کرد تا برنامه را در همان شرایط ادامه دهد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر قطع برق صداوسیما ویدیو
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تابناک ورزشی نسخه موبایل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
56
پاسخ
اون وقت دوربین ها با کدوم برق کار می کردند و تصویربرداری می کردن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
6
54
پاسخ
اگر برق رفته بود چرا میکروفونشون وصل بود ... قضیه چیزه دیگه ای بود و مربوط بود به حرف هایی که یکی از حاضرین در صحنه داشت میزد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
هر چی مردمان فاصله شان با مطالعه بیشتره همانقدر توهماتشان هم بیشتره . خود متخصص پندارهایی که تو هر موضوعی نظر می دهند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
من خودم داشتم همان موقع می دیدم . در حال حرفهای فوتبالی بودند که بهتره جوان گرایی بشه و ... در ضمن معمولا اگر بناباشه یکی را قطع کنند و نه همه ، میکروفون را قطع می کنند و نه نور را . تا اینجا 14 به 1 تعداد مثبتها به منفی ها این نظر است که نشان میدهد درصد زیادی از مردم تلوزیون ایران را می بینند .
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