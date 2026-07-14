قطع برق صداوسیما و استفاده از نور فلش موبایل را ببینید!

پخش زنده شبکه ورزش با اتفاقی غیرمنتظره همراه شد. در حالی که برنامه به‌صورت زنده روی آنتن بود، برق استودیو قطع شد و فضای برنامه برای لحظاتی در تاریکی فرو رفت. در ادامه، مجری برنامه برای اینکه اجرای زنده متوقف نشود، فلش تلفن همراه خود را روشن کرد تا برنامه را در همان شرایط ادامه دهد.