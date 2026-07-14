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وداع خانواده با دلاورمردِ ارتش در بندرعباس

وداع خانواده «شهید محمدجواد روانفر»، از شهدای منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش با پیکرش در روستای سرزه‌پشت‌بند از توابع بندرعباس.
کد خبر: ۱۳۸۴۵۵۸
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4362 بازدید
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۹
وداع خانواده با دلاورمردِ ارتش در بندرعباس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
19
پاسخ
روحت شاد شهید وطنم
خداوند متعال به خانواده اش صبر اعطا فرمایند
بر قاتلانش لعنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
17
پاسخ
خدا رحمتش كنه و روحش شاد باشه
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
12
پاسخ
روح تمام شهدای این مملکت سرافراز شاد باشد ان شاالله راهشان را ادامه میدهیم مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
14
پاسخ
خدا بهشان صبر بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
14
پاسخ
به احترام شهدا تمام قد می ایستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
8
پاسخ
کشورهای سلطه گر همانند اسلاف قدیمی خود فرسنگها فاصله از کشور خود به فصد ناآرامی در منطقه و گرفتن باج از کشورک های جنوب خلیج فارس به بهانه حمایت از آنان آمده اند و عجیب آنکه واهمه ایی از کشتار ندارنند ایران را متهم به کشتن سربازانشان می کنند اما هیچ مسئولیتی در قبال کشتن بیگناهان ما - کودکان بیگناه میناب - مردم بیگناه شهر لامرد و صدها نقطه دیگر از کشورمان ندارنند .
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
12
پاسخ
درکش برای خیلی ها غیر ممکن هست خداوند رحمتشان بفرمایند و به خانوادشان صبر عطا فرمایند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
11
پاسخ
مدیون شماهاییم.
نیازی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
12
پاسخ
روحش شاد
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