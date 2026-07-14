وداع خانواده با دلاورمردِ ارتش در بندرعباس
وداع خانواده «شهید محمدجواد روانفر»، از شهدای منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش با پیکرش در روستای سرزهپشتبند از توابع بندرعباس.
کد خبر: ۱۳۸۴۵۵۸| |
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روحت شاد شهید وطنم
خداوند متعال به خانواده اش صبر اعطا فرمایند
بر قاتلانش لعنت
خداوند متعال به خانواده اش صبر اعطا فرمایند
بر قاتلانش لعنت
روح تمام شهدای این مملکت سرافراز شاد باشد ان شاالله راهشان را ادامه میدهیم مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل
کشورهای سلطه گر همانند اسلاف قدیمی خود فرسنگها فاصله از کشور خود به فصد ناآرامی در منطقه و گرفتن باج از کشورک های جنوب خلیج فارس به بهانه حمایت از آنان آمده اند و عجیب آنکه واهمه ایی از کشتار ندارنند ایران را متهم به کشتن سربازانشان می کنند اما هیچ مسئولیتی در قبال کشتن بیگناهان ما - کودکان بیگناه میناب - مردم بیگناه شهر لامرد و صدها نقطه دیگر از کشورمان ندارنند .
درکش برای خیلی ها غیر ممکن هست خداوند رحمتشان بفرمایند و به خانوادشان صبر عطا فرمایند.