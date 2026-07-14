سنتکام: موج اخیر تجاوزات نظامی علیه ایران پایان یافت

سازمان تروریستی سنتکام بامداد امروز سه‌شنبه در بیانیه ای مدعی شد: «جدیدترین موج حملات علیه ایران در ساعت ۱۰:۱۵ شب به وقت شرق آمریکا در ۱۳ جولای به پایان رسید».

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در بخشی از این بیانیه ادعا شده است: «در طول این ماموریت پنج ساعته، نیروهای آمریکایی با موفقیت به اهداف نظامی در سراسر ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسی و بندرعباس حمله کردند».

سنتکام همچنین افزود: «بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی در حال حاضر در سراسر خاورمیانه مستقر هستند. نیروهای آمریکایی هوشیار، مهلک و آماده هستند».

در واکنش به این اقدام تجاوزکارانه، نیروهای نظامی ایران به تاسیسات و دارایی های ارتش تروریستی آمریکا و همپیمانانش در منطقه حمله کردند.

ادعای سنتکام در حالی مطرح شده است که رئیس‌جمهور آمریکا از آغاز جنگ تاکنون بارها مدعی نابودی کامل توان نظامی ایران شده و ساعاتی پیش هم در اظهارات ضدایرانی خود برای چندمین بار مدعی شد نیروی دریایی ایران را نابود کرده است.

