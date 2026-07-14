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سنتکام: موج اخیر تجاوزات نظامی علیه ایران پایان یافت

فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد به حملات تجاوزکارانه خود به اهدافی در جنوب ایران پایان داده است.
کد خبر: ۱۳۸۴۵۵۷
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2795 بازدید
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سنتکام: موج اخیر تجاوزات نظامی علیه ایران پایان یافت

سازمان تروریستی سنتکام بامداد امروز سه‌شنبه در بیانیه ای مدعی شد: «جدیدترین موج حملات علیه ایران در ساعت ۱۰:۱۵ شب به وقت شرق آمریکا در ۱۳ جولای به پایان رسید».

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در بخشی از این بیانیه ادعا شده است: «در طول این ماموریت پنج ساعته، نیروهای آمریکایی با موفقیت به اهداف نظامی در سراسر ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسی و بندرعباس حمله کردند».

سنتکام همچنین افزود: «بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی در حال حاضر در سراسر خاورمیانه مستقر هستند. نیروهای آمریکایی هوشیار، مهلک و آماده هستند».

در واکنش به این اقدام تجاوزکارانه، نیروهای نظامی ایران به تاسیسات و دارایی های ارتش تروریستی آمریکا و همپیمانانش در منطقه حمله کردند.

ادعای سنتکام در حالی مطرح شده است که رئیس‌جمهور آمریکا از آغاز جنگ تاکنون بارها مدعی نابودی کامل توان نظامی ایران شده و ساعاتی پیش هم در اظهارات ضدایرانی خود برای چندمین بار مدعی شد نیروی دریایی ایران را نابود کرده است.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
6
پاسخ
زنده باد ملت شریف ایران.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
0
پاسخ
خدا رحم کنه ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
0
2
پاسخ
دیگه آرامشی وجود نخواهد داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
0
پاسخ
طلا و دلار رفت بالا
هوشمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
2
پاسخ
اینا هر روز نقشه به حمله جایی از کشور عزیزمان را خواهند کشید. هوشیار باشید و دقیق رصدشون کنید و قبل از اینکه حمله کنن، شناسایی شون کنید و در نطفه خفشون کنید. تکتیک ها را عوض کنید. ازشون اسیر بگیرید. و خلاصه اینکه یکدفعه و در یک روز طوری حمله کنید که باطل شوند و نتوانند کمر راست کنند.
ناشناس
|
France
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
2
پاسخ
دارند خطوط دفاعی جنوب رو تضعیف میکنند برای حمله زمینی، اونهایی که میگفتند نبرد با آمریکا، حالا وقتشه، ببینیم چند نفرشون اسلحه دست میگیرن تشریف میبرند جنوب برای جنگیدن، یا نه دوباره میخوان از زیر کولر گازی پست و کامنت منتشر کنند و بگن نبرد با آمریکا!
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