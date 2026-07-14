صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

هشدار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به مخالفان ساماندهی نیروهای شرکتی/ اسامی مانع‌تراشان را افشا می‌کنیم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های واسطه باید بدون هیچ مانعی اجرا شود، از وجود مخالفان جدی در برخی دستگاه‌ها و حتی هیئت وزیران خبر داد و هشدار داد: اگر روند مانع‌تراشی ادامه پیدا کند، اسامی افراد دخیل در جلوگیری از اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی را برای مردم افشا خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۴۷۹
| |
6315 بازدید
|
۱۸

هشدار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به مخالفان ساماندهی نیروهای شرکتی/ اسامی مانع‌تراشان را افشا می‌کنیم

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار کرد: قرار بود این موضوع ابتدا از طریق مجلس و با طرحی که نمایندگان ارائه کرده بودند، تعیین تکلیف شود، اما با مانعی به نام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدیم.

وی افزود: هیئت عالی نظارت با این استدلال که اجرای این طرح موجب بزرگ شدن دولت می‌شود و با سیاست‌های کلی ابلاغی مغایرت دارد، با آن مخالفت کرد و به همین دلیل، طرح مجلس در این مرحله با بن‌بست روبه‌رو شد.

توافق کمیسیون اجتماعی با دولت برای حذف شرکت‌های واسطه

فاطمی ادامه داد: پس از این اتفاق، کمیسیون اجتماعی مجلس مذاکراتی را با دولت، به‌ویژه با علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور انجام داد و در نهایت توافق شد که این موضوع در قالب دستورالعمل یا مصوبه هیئت وزیران تصویب و اجرایی شود.

وی تصریح کرد: روح کلی این دستورالعمل بر دو محور استوار است؛ نخست، پرداخت مستقیم حقوق نیروها و دوم، حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم میان دستگاه اجرایی و نیروی شرکتی.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: پیشنهاد ما این بود که نیروهای دارای مدرک کارشناسی و بالاتر، بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با قرارداد کار معین جذب شوند و نیروهای دارای مدرک فوق‌دیپلم و پایین‌تر نیز بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با قرارداد کارگری مشغول به کار شوند.

هشدار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به مخالفان ساماندهی نیروهای شرکتی/ اسامی مانع‌تراشان را افشا می‌کنیم

مجلس باید یک مانع قانونی را بردارد

فاطمی با اشاره به روند بررسی این دستورالعمل در دولت گفت: در حال حاضر این پیشنهاد در کمیسیون مربوطه در هیئت دولت در حال بررسی است، اما پرداخت مستقیم حقوق و حذف شرکت‌های واسطه، موضوعی قطعی است.

وی افزود: درباره تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم میان نیروی شرکتی و دستگاه اجرایی، یک مانع قانونی وجود دارد. بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی تنها می‌توانند حداکثر ۱۰ درصد از پست‌های مصوب خود را با قرارداد کار معین تکمیل کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: این بخش از قانون باید اصلاح شود و به همین دلیل منتظر آغاز جلسات علنی مجلس هستیم تا از طریق یک طرح دوفوریتی، تبصره ذیل ماده ۳۲ اصلاح و دست دولت برای تصویب و اجرای این دستورالعمل باز شود.

دستور رئیس‌جمهور باید اجرا شود

فاطمی با تأکید بر ادامه رایزنی‌ها برای اجرای دستور رئیس‌جمهور گفت: دستور رئیس‌جمهور باید اجرا شود. من بارها به سازمان برنامه و بودجه هشدار داده‌ام که مانع ایجاد نکند. همچنین برخی مخالفان جدی در هیئت وزیران نیز وجود دارند که به آنها نیز هشدار داده‌ایم. نام آنها را افشا خواهیم کرد.

وی افزود: حدود یک میلیون نیروی شرکتی در کشور وجود دارد که با احتساب خانواده‌هایشان، نزدیک به پنج میلیون نفر را شامل می‌شوند. این افراد سال‌هاست، برخی ۱۵ سال، برخی ۲۰ سال و حتی ۲۵ سال، به‌صورت نیروی شرکتی فعالیت می‌کنند اما همچنان از امنیت شغلی محروم هستند. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اختلاف حقوق نیروهای شرکتی با کارکنان رسمی و قراردادی گفت: امروز این نیروها در کنار همکارانی کار می‌کنند که وظایف یکسانی دارند، اما اختلاف حقوق فاحشی میان آنها وجود دارد. به اعتقاد من، این وضعیت نوعی برده‌داری نوین است.

وی تصریح کرد: این تبعیض آشکار، برخلاف اصول قانون اساسی است؛ چرا که یکی از رسالت‌های نظام جمهوری اسلامی، مبارزه با همه اشکال تبعیض است و این نیز یکی از مصادیق روشن تبعیض محسوب می‌شود.

فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: ما برای اجرای این موضوع مصمم هستیم و آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم. برخی افراد معدودی در هیئت وزیران همچنان با اجرای این دستور مخالف هستند. به آنها توصیه می‌کنم از این مخالفت دست بردارند. اسامی این افراد برای ما مشخص است و اگر احساس کنیم همچنان در مسیر اجرای دستور رئیس‌جمهور مانع‌تراشی می‌کنند، نام آنها را برای مردم افشا خواهیم کرد.

به گزارش تابناک، اخیرا مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‏در نوجوانی کارگری کرده‌ام، نان پربرکت این شغل شریف را خورده‌ام و به آن افتخار می‌کنم. می‌دانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمند، ایستادگی در برابر دشواریها و ساختن آینده‌ای بهتر برای آنهایی که دوستشان داریم. آنطور که وعده داده‌بودم دستور جمع‌کردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.»

دو ماه بیشتر از صدور دستور اکید رئیس‌جمهور و دو سال بیشتر از وعده صریح وزیر کار برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری می‌گذرد، اما گزارش‌ها همچنان روایتگر اجرایی نشدن این طرح است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
شرکت های پیمانکاری رئیس جمهور حذف خبر فوری تابناک احمد فاطمی نماینده مجلس کمیسیون اجتماعی
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود
حمله غافلگیرانه ایران به یگان موشکی ارتش آمریکا در کویت/ کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا کریستوفر نولان گوشی هوشمند ندارد؟
حذف زودهنگام تکواندوی ایران از جام جهانی
حذف شرکت‌های پیمانکاری گامی به نفع کارگران است / انتقال مستقیم حقوق و ساماندهی ۱.۵ میلیون نیروی شرکتی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۸
کاردر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
23
پاسخ
مانع تراشها کسانی هستن که اغلب از کارمندان شرکتها هستن که عده ای به نام شرکتی در اختیار دارند که مورد استثمار آنها هستن ، توی هر اداره ای میری نشستن جوک میگن ،کار نمیکنن، ارباب رجوع بیچاره بخواد حرف بزنه از ترس گره افتادن در کارش نوکرم چاکرم میکنن، وگرنه میرن توی لیست سیاه آن اداره!!! بعد دولت هم موظفه هر ماه دهانه بازه آنها را تغذیه کند،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
14
پاسخ
در شرایط جنگی، نظامی طور رفتار کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
20
پاسخ
اینها چرا تو تهرانند مگه جنگ نمی خواستن همه سریع بوشهر و رو لنجها
ابراهیم شکوه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
21
پاسخ
لطفاً از همین افرادی که مانع تراشی میکنندبپرسید شرکتها چقدر براشون سود دارن که نان میلونها خانوار را اجر کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
12
23
پاسخ
چرا باید نیروی شرکتی تبدیل وضعیت بشه؟
اکثر این شرکتی ها با اشنا و رابطه بازی اومدند سر کار
این کار را انجام ندهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
9
12
پاسخ
در دولت هیچکی به حرف آقای پزشکیان گوش نمیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
16
پاسخ
با تشکر از خبرنگار پارلمانی تابناک خواهشا این موضوع هر هفته پیگیری کنید تا موانع اجرای کار برطرف شود و سریعتر به نتیجه برسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
3
18
پاسخ
تو چطور نماینده ای هستی که خبر نداری نیروی شرکتی یک جور دور زدن استخدام عادلانه و بر اساس ازمون و ارزیابی است. نیروی شرکتی اول با رابطه وارد سازمان می شه بعد از چند سال به بهانه سابقه داشتن استخدام میشه به همین راحتی فقط کافیه پارتی داشته باشه
پاسخ ها
عبداله معتمدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
واله بنده 22ساله شرکتی ام تمایلی به جذب هم ندارم.میشه راه جذب شدن رو به ماهم یاد بدی حداقل همکاران جوانتر جذب بشوند.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
13
پاسخ
تبعیض آشکار یعنی اینکه افرادی بدون آزمون استخدام بشن و سایر داوطلبان باید آزمون استخدامی بدن بعد تست روان شناسی بعد مصاحبه تکمیلی بعد گزینش. نماینده محترم سیاست های کلی نظام ادازی مبنی بر عدالت در جذب نیروی انسانی و بند 9 اصل 3 قانون اساسی را بخونن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
7
16
پاسخ
بابا نیروهای شرکتی قشر زحمتکش و مستصعف جامعه هستند چرا این قشر را اسیر کردید و مانند برده از آنها بهره میبرید. رئیس جمهور این موضوع را بخوبی درک کرد. چرا به مانع تراشان اهمیت میدهید و آنها را برکنار نمیکنید. انقلاب ما برای ضعفا بود. این دستور خودش ذاتا یک انقلاب است. لطفا سریع اجرایی اش کنید.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
هدف تسلط آمریکا بر تنگه هرمز محدود کردن چین است/ «جزیره خارک» گورستان سربازان آمریکایی خواهد شد
لفاظی ترامپ: هفته بعد همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌های‌ ایران را می‌زنیم
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
تقاضای مذاکره نخواهیم داد، سر تنگه را هم گشاد نمی‌کنیم
خلاصه بازی فرانسه 0 - اسپانیا 2
عکس: موشک بارشی ایران در حمله به بحرین
استثمار دیجیتال، زیان‌های گوشی هوشمند و اینستاگرام به فرزندان!
تروریستی خواندن سپاه پاسداران دست انگلیس را برای عملیات نظامی علیه ایران باز می‌کند/ ایران نیروی نظامی انگلیس را تروریستی اعلام کند
محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بار دیگر آغاز شد
مهاجم سپاهان به چادرملو پیوست
شعار علیه سازشگری و پزشکیان در مصلی تهران
واکنش به شایعات فضای مجازی درباره کیش
ساعت کار ادارات قزوین تغییر کرد
حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از اهواز و بندرعباس
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۴ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۴ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۲ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۷ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005oAJ
tabnak.ir/005oAJ