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کد خبر: ۱۳۸۳۹۹۸
بازدید: ۵۱۷۳

عکس: حضور مردم عزادار برای زیارت مزار مطهر رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر

پس از برگزاری مراسم تدفین پیکر مطهر حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیّدعلی خامنه‌ای و شهدای خانواده ایشان در رواق دارالذکر حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام، از غروب امروز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ امکان زیارت مردم عزادار فراهم و جمعیت عاشقان «آقای شهید ایران» برای زیارت مزار مطهر رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حضور یافته‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رهبرشهیدانقلاب مشهد حرم مطهر رضوی رواق دارالذکر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.