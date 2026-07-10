عکس: حضور مردم عزادار برای زیارت مزار مطهر رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر

پس از برگزاری مراسم تدفین پیکر مطهر حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیّدعلی خامنه‌ای و شهدای خانواده ایشان در رواق دارالذکر حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام، از غروب امروز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ امکان زیارت مردم عزادار فراهم و جمعیت عاشقان «آقای شهید ایران» برای زیارت مزار مطهر رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حضور یافته‌اند.