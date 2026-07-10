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کد خبر:۱۳۸۳۹۸۹
کد خبر:۱۳۸۳۹۸۹
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نبض خبر

هرکس عوامل ترور رهبری را بکشد به بهشت می‌رود

جواد لاریجانی گفت: «باید برای سر عاملان ترور رهبر انقلاب جایزه بگذاریم؛ هرکسی اقدام کند به بهشت می‌رود.» اظهارات لاریجانی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
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