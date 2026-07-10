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کد خبر:۱۳۸۳۹۸۹
کد خبر:۱۳۸۳۹۸۹
455
بازدید
تاریخ انتشار: ۱۸:۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
10 July 2026
نبض خبر
هرکس عوامل ترور رهبری را بکشد به بهشت میرود
جواد لاریجانی گفت: «باید برای سر عاملان ترور رهبر انقلاب جایزه بگذاریم؛ هرکسی اقدام کند به بهشت میرود.» اظهارات لاریجانی را میبینید و میشنوید.
https://www.tabnak.ir/005o2P
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برچسبها:
نبض خبر
محمد جواد لاریجانی
ویدیو
جواد لاریجانی
ترور رهبر انقلاب
ترور ترامپ
ترور نتانیاهو
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