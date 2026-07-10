به گزارش تابناک به نقل از فارس، در حالی که مهدی تارتار این روزها در حال تکمیل کادر فنی خود برای فصل جدید است، شنیده‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که رضا جباری، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، یکی از گزینه‌های جدی برای حضور در جمع دستیاران سرمربی جدید سرخ‌پوشان محسوب می‌شود.

احتمال اضافه شدن جباری به کادر فنی پرسپولیس وجود دارد اما هنوز هیچ تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است.

رضا جباری که مربی پایه پرسپولیس است نیز در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار خبرگزاری فارس، ضمن تأیید انتشار چنین اخباری، اظهار داشت: «اخباری در این خصوص مطرح شده اما واقعیت این است که تاکنون هیچ مذاکره رسمی از سوی باشگاه پرسپولیس با من انجام نشده است.»

وی همچنین افزود که در حال حاضر در تهران حضور ندارد و به همین دلیل نیز هنوز جلسه‌ای با مسئولان باشگاه برگزار نشده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، قرار است با آغاز هفته جدید، وضعیت حضور یا عدم حضور رضا جباری در کادر فنی مهدی تارتار نهایی شود و پس از انجام مذاکرات احتمالی، تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.