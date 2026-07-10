علت دود سیاه و آتش سوزی در پلدختر
به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمد عزیزی اظهار کرد: ساعت ۱۶:۲۰ دقیقه امروز جمعه شرکت اکسین پالایش سراب حمام دچار آتش سوزی شد.
وی تصریح کرد: به محض اطلاع از وقوع آتش سوزی نیروهای آتش نشانی پل دختر، سراب حمام، افرینه و شرکت نفت آثار و تنگ فنی و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
فرماندار پل دختر گفت: تلاش نیروهای اعزامی در محل برای اطفا و مهار آتش همچنان ادامه دارد.
وی افزود: بر اساس بررسیهای اولیه آتش سوزی در شرکت اکسین پالایش از محل انبار مواد دفعی آغاز شده و به سرعت گسترش پیدا کرده است.
عزیزی یادآورشد: این حادثه تاکنون هیچگونه تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشته و خسارات وارده تنها مالی میباشد.
وی خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست میشود، ضمن حفظ آرامش از تجمع در محدوده کارخانه و انتشار شایعات یا اخبار تایید نشده خودداری نموده و اخبار مربوط به این حادثه را تنها از طریق مراجع رسمی و رسانههای معتبر دنبال کنند.
وی افزود: علت دقیق وقوع حادثه از سوی مراجع ذیصلاح در دست بررسی است و پس از تکمیل بررسیها، نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.
فرماندار پل دختر از تلاش و حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی، عوامل امدادی، دستگاههای اجرایی و تمامی نیروهای حاضر در محل که با تمام توان در حال مدیریت این حادثه هستند، صمیمانه تقدیر کرد.