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علت دود سیاه و آتش سوزی در پلدختر

فرماندار پل دختر گفت: شرکت اکسین پالایش سراب حمام دچار آتش سوزی شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۷۹
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علت دود سیاه و آتش سوزی در پلدختر

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمد عزیزی اظهار کرد: ساعت ۱۶:۲۰ دقیقه امروز جمعه شرکت اکسین پالایش سراب حمام دچار آتش سوزی شد.

وی تصریح کرد: به محض اطلاع از وقوع آتش سوزی نیروهای آتش نشانی پل دختر، سراب حمام، افرینه و شرکت نفت آثار و تنگ فنی و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

فرماندار پل دختر گفت: تلاش نیروهای اعزامی در محل برای اطفا و مهار آتش همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه آتش سوزی در شرکت اکسین پالایش از محل انبار مواد دفعی آغاز شده و به سرعت گسترش پیدا کرده است‌.

عزیزی یادآورشد: این حادثه تاکنون هیچ‌گونه تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشته و خسارات وارده تنها مالی می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود، ضمن حفظ آرامش از تجمع در محدوده کارخانه و انتشار شایعات یا اخبار تایید نشده خودداری نموده و اخبار مربوط به این حادثه را تنها از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر دنبال کنند.

وی افزود: علت دقیق وقوع حادثه از سوی مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است و پس از تکمیل بررسی‌ها، نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.

فرماندار پل دختر از تلاش و حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی، عوامل امدادی، دستگاه‌های اجرایی و تمامی نیروهای حاضر در محل که با تمام توان در حال مدیریت این حادثه هستند، صمیمانه تقدیر کرد.

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