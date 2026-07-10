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کد خبر:۱۳۸۳۹۷۷
کد خبر:۱۳۸۳۹۷۷
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نبض خبر

نجات معجزه‌آسای مسافر هواپیمای رایان‌ایر

رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند که در جریان یک پرواز شرکت رایان‌ایر از یونان به آلمان، بر اثر جدا شدن یکی از پنل‌های پنجره هواپیما، یک مسافر تا ناحیه شانه از پنجره به بیرون کشیده شد. به نوشته روزنامه دیلی میل، همسر این مسافر حدود پنج دقیقه با گرفتن پاهای او مانع از بیرون افتادن کامل وی شد تا سرانجام شرایط تحت کنترل قرار گرفت. جزئیات بیشتری درباره علت حادثه و وضعیت جسمانی مسافر منتشر نشده است.
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