تکذیب ادعای العربیه و فاکسنیوز درباره مذاکرات
به گزارش تابناک به نقل از فارس، در پی انتشار اخباری از سوی العربیه و فاکسنیوز درباره برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در هفته آینده، پیگیریهای خبرنگار فارس از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده ایرانی بیانگر این است که این ادعاها صحت ندارد.
این منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار فارس، اخبار منتشرشده درباره نهایی شدن مقدمات مذاکرات در اسلامآباد و همچنین ادعای ادامه گفتوگوهای فنی در هفته آینده را تکذیب کرد و گفت: این اخبار کذب بوده و هیچ مبنای واقعی ندارد.
وی تأکید کرد: اخبار مربوط به روند مذاکرات، در صورت وجود هرگونه تحول، صرفاً از مسیرهای رسمی جمهوری اسلامی ایران اطلاعرسانی خواهد شد و ادعاهای منتشرشده از سوی برخی رسانههای خارجی قابل استناد نیست.
گفتنی است، شبکه العربیه در ماههای اخیر نیز چندین بار اخباری درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا منتشر کرده بود که پس از تکذیب از سوی منابع ایرانی، نادرستی آنها آشکار شد.
این ادعاها در حالی از سوی العربیه و فاکسنیوز منتشر شده که ترامپ روز گذشته در واکنش به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، عصبانی شده و با فحاشی از پایان تفاهم سخن گفته بود.
با این حال، کمتر از یک روز بعد، برخی رسانههای وابسته به آمریکا از ادامه مسیر مذاکرات و گفتوگوهای فنی خبر دادند؛ تغییری که از نگاه برخی ناظران، نشاندهنده تناقض در مواضع اعلامی دولت آمریکا درباره روند تفاهم با ایران است.