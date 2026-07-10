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آتش‌سوزی شدید در جاده خاوران + جزئیات

سخنگوی آتش نشانی گفت: در حادثه آتش سوزی خاوران چند دستگاه کامیون و دو دستگاه اتوبوس اسقاطی به طور کامل طعمه حریق شدند. همچنین آتش به یک کانتینر حاوی قطعات و لوازم ضایعاتی خودروها نیز سرایت کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۷۱
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آتش‌سوزی شدید در جاده خاوران + جزئیات

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، گفت: ساعت ۱۵:۴۷ امروز وقوع آتش‌سوزی در یک گاراژ نگهداری خودروهای اسقاطی در جاده خاوران، نرسیده به سرای سیمان، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه گاراژی به وسعت حدود پنج هزار مترمربع بود که چند مغازه نیز در اطراف آن قرار داشت. در محوطه این گاراژ تعدادی خودرو، کامیون، کشنده و اتوبوس اسقاطی و مستعمل که برخی از آنها روی یکدیگر چیده شده بودند، نگهداری می‌شدند. این خودروها معمولاً برای بازیافت یا استفاده از قطعات قابل استفاده، در محل دپو شده بودند.

ملکی ادامه داد: در این حادثه چند دستگاه کامیون و دو دستگاه اتوبوس اسقاطی به طور کامل طعمه حریق شدند. همچنین آتش به یک کانتینر حاوی قطعات و لوازم ضایعاتی خودروها نیز سرایت کرد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به گسترش آتش به واحدهای مجاور گفت: شعله‌های آتش به بخش‌هایی از دو تا سه مغازه حاشیه خیابان نیز سرایت کرده بود. داخل این مغازه‌ها مقدار زیادی کارتن‌های بسته‌بندی‌شده لوازم یدکی نگهداری می‌شد که در صورت گسترش آتش، می‌توانست خسارت گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

وی تصریح کرد: آتش‌نشانان از چندین جهت عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و موفق شدند در مدت کوتاهی آتش را تحت کنترل درآورند و از گسترش آن به سایر بخش‌ها جلوگیری کنند.

ملکی خاطرنشان کرد: در دقایق اولیه، دود غلیظی از محل حادثه متصاعد می‌شد، اما با حضور سریع نیروهای عملیاتی، آتش مهار و از توسعه آن جلوگیری شد.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا مصدومیتی نداشت و نیروهای آتش‌نشانی پس از اطفای کامل حریق، انجام عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل، به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

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جاده خاوران آتش سوزی خودروهای اسقاطی دود غلیظ آتش نشانی مهار آتش
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