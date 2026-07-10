اختلال بانکی ادامه دارد / تعیین تکلیف سود سپردهها
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در ادامه اختلالهای موجود در خدمات بانکی در بانکهای ملی، تجارت و صادرات، عدم پرداخت سود سپردههای بانکی به مشتریان، از دیگر مشکلاتی بود که نارضایتی مشتریان بانکی را در پی داشت و اکنون به مرور در حال برطرف شدن است.
طی خبرهای رسیده، برخی بانکها در روزهای اخیر از پرداخت سود سپردههای بلند مدت خودداری کردهاند و حتی امکان پرداخت اصل سپرده به مشتریان را نداشتهاند.
پرداخت سود سپردههای بلند مدت، مشاهده موجودی در بام و خدمات چک، از جمله مواردی هستند که به تازگی رفع اختلال شدهاند و مشتریان میتوانند از این خدمات استفاده کنند.
بر اساس پیگیریها مشکل پرداخت سود سپردههای بلند مدت در سایر بانکهای دچار اختلال نیز به مرور برای تمامی مشتریان انجام میشود.
این اختلال به وجود آمده در بخش پرداخت سود سپردههای بلند مدت یا برداشت اصل پول، در ادامه همان اختلالهایی است که با حمله سایبری انجام شده به بانکهای ملی، تجارت و صادرات پیش آمدند.